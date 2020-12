La moda vestirá el Mercado Central de Almería con prendas de los comercios locales

Junto a la frutería que diariamente te ofrece los mejores productos, o la carnicería y pescadería de confianza, mañana llegará al Mercado Central la pasarela de moda ‘I Love Shopping’ que cumple su séptima edición en un enclave de tradición, logrando que ir al mercado esté más de moda que nunca.

El concejal de Promoción, Carlos Sánchez, ha presentado la iniciativa junto a Rosalía Navarro, organizadora del desfile que patrocina el Ayuntamiento de Almería y va encaminada al apoyo del tejido comercial. Este desfile se celebra mañana, jueves 17 de diciembre a las 19 horas, en lo que ha afirmado que “es un año muy complicado para todos y por eso, es momento de disfrutar y dar paso a la moda en un lugar con mucha tradición para los almerienses”.

Carlos Sánchez ha trasladado que “Navarro Pasarela, dentro de las medidas restrictivas, realizará el desfile que reunirá a 10 comercios con el fin de impulsar las compras de los comercios de proximidad”.

Los comercios que formarán parte de este evento serán: Complementos Brao (moda mujer), Le Petit Bebé (moda infantil), Al Alba (moda mujer), My Way Only (moda hombre y mujer), D’Paula (moda mujer), Tiago Óptica, Nieves Pérez (moda mujer), Encarni Hurtado (tocados), Mar Segura Shops (moda mujer), Modas J.González (moda hombre y mujer). Además, cuentan con la colaboración de Peluquería y Maquillaje Massé; Flowers Floristería y el fotógrafo Fernando Moreno.

De esta forma, el concejal de Promoción ha valorado que “los comercios de Almería tienen mucho mérito pues se está haciendo un esfuerzo extraordinario por abrir todos los días para atender a los almerienses, mantener el empleo, incorporar todas las medidas de seguridad y dar vida a la ciudad”.

Rosalía Navarro ha agradecido “el respaldo del Ayuntamiento de Almería y el Área de Promoción” y ha trasladado que resulta “muy emocionante sacar adelante este desfile que cumple su séptima edición, pero para mí es como si fuera la primera porque es el primer y único desfile presencial que se realizará este año. Es un desfile muy especial.”.

La organizadora del evento, Rosalía Navarro, ha indicado que conoce el comercio local “de primera mano, porque mi oficina está en el centro y me gusta mirar, saludar a la persona que hay dentro o en caso de ser un comercio recién llegado, me gusta presentarme y saber qué hay en Almería”. En esta línea, ha señalado que “la ciudad tiene muy buenas cosas, hay que apostar por este comercio y que engalana a nuestra Almería. Ellos se preocupan por hacer las cosas bien, cumplen con las medidas de seguridad, están en primera línea y debemos trabajar por ellos”.

Rosalía Navarro ha hecho hincapié en la responsabilidad de los almerienses, “les pido que, si no tienen entradas, no asistan ni para estar de pie por las circunstancias en las que nos encontramos en estos momentos. Hay que ser respetuosos”.

El acto contará con 200 asientos que se encontrarán en los comercios participantes y tendrá aforo limitado. Una vez agotadas no podrá acceder nadie al desfile por motivos de seguridad de la COVID-19.