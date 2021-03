Ai Industria!

Ahora que se cumplen 16 años, de haber constituido legalmente la Asociación Cultural Capacitarte, quiero compartir más anécdotas, reflexiones, opiniones, etc. De cómo se está creando una Cultura e Industria de Arte y Discapacidad.

Muchos cambios de rumbo e ideas diferentes he tenido desde 2016, al anunciar que volvía a la Universidad y cedía mi cargo como Director y Secretario de la ONG. Muy destacable fue el momento de cerrar la puerta de la sede, sabiendo que ya no se volvería a abrir, algo que no habría imaginado en la vida. ¡Plof!

Cuando planteo volver a trabajar como Formador de formadores, me dicen que el título ha caducado y que ahora la facultad de Relaciones Laborales está en el Campus de La Cañada, con nueva estructura, etc. ¡Plof! ¡¡Plof!!

En 2017, realizo todas las gestiones para la Disolución y Liquidación de Capacitarte, visito y me comunico ofreciendo mi C.V., a asociaciones y federaciones con las que había trabajado o colaborado desde 2005, con la idea de aportar todo lo que había aprendido en la creación y gestión de proyecto nacionales e internacionales. Al mismo tiempo, inicio el proyecto de crear el C.E.E. EsAi, Espacio de Arte Inclusivo, y lo expongo en la Cámara de Comercio de Almería, en el Centro de Apoyo y Desarrollo Empresarial de la Junta de Andalucía y en la 7ª Feria de las ideas de la UAL. Primer paso de crear Industria.

En el proceso de Disolución (2017-2019), también hubo muchos momentos y reuniones de cine. Donar al Instituto Andaluz de la Juventud todo lo que había en la sede: muchas cerámicas muy grandes, pinturas, todos los A-Z, Libro de Actas, Estatutos, Cámaras fotográficas, etc. con la idea de empezar el 1er Museo de Arte Inclusivo, y que la respuesta fuera regalarme una pequeña agenda en la que sólo ponía: "Hay igualdad, hay libertad, hay respeto, hay comprensión. Sí, es Amor", ¡fue muy genial! Yo pensaba; "he regalado algo de valor incalculable y ahora tengo Agenda 2017! ¡¡Cojonudo!!".

Agradecer también a la Escuela de Artes de Almería, su ayuda en el desarrollo del proyecto y hasta el final, colaborando en la mudanza y quedándose con materiales de los talleres para sus alumn@s.

También muy agradecido al trabajo de las Asesorías que me ayudaron a concluir correctamente las Cuentas, Hacienda, Seg. Social, etc. Al C.E.E. "El Saliente", que me contrató y así pude reflotar mi precaria economía en ese tiempo tan especial... Gracias. Durante ese final de periplo en modo Institucional, me di cuenta de que no era necesario crear un C.E.E., que produjera material artístico o artesanal realizado por personas con discapacidad, pues ya hay muchos y muy buenos que lo hacen, y que lo realmente importante es la difusión y venta de ese material €$ Comercializar. Recordando el III SIAI en Madrid 2014, cuando vimos un diamante, puse en marcha el portal www.esai.es, recopilando y difundiendo proyectos a nivel mundial de: Arte y Discapacidad, Arte Especial, Arte Inclusivo, Arte Diverso, etc. (muchos amigos, conocidos, partners, otros nuevos, etc.). Segundo paso de la Industria.

Como una cristalización de toda esa catarsis nació, la 1ª generación de Composiciones Fotográficas "Ai Love 2016-2020", y después del éxito que ha tenido, estoy empezando la 2ª edición, pues había y hay muchas cosas que, representando a una Organización, no podía expresar o publicar. Por ejemplo, nunca había mostrado imágenes de mi pierna y la gente me veía correr en bicicleta, con mil actividades en la asociación, contratando, proyectando, bailando, llevando a gente por el mundo, etc. Y claro, nadie se imaginaba la discapacidad real que tengo. También cuando publicaba la revista, no podía ser tan personal, pues mucha gente contaba la de veces que aparecían en cada ejemplar...

Este nuevo proyecto artístico es más libre de contenido y picante en el resultado gracias a las musas ... + Información. www.esai.es/ai21

En la 13ª opinión escribía que, "el futuro se puede cambiar". Con cada idea que tenemos o que compartimos, con cada decisión que tomamos, con cada acción o elección que realizamos y también con las que no tenemos, compartimos, tomamos o realizamos, estamos creando el futuro.