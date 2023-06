Mañana cumpliré 14 años desde que llegué a Londres con la idea de soltarme con el inglés y regresar a Almería en no más de 1 o 2 años como mucho. 14 años. Se dice pronto. En todo este tiempo el Almería descendió dos veces a Segunda y celebró dos ascensos a Primera. Aunque el cambio más significativo, sin duda, fue pasar del alfonsismo al turkismo. Desde la llegada del ministro árabe, el club ha cambiado el chip y las expectativas son mayores. En cuestión de ambición, el techo se lo pone uno mismo y el Almería, si algo ha demostrado en estos 4 años bajo propiedad árabe, es que es un club ambicioso. Se dijo que el objetivo era ascender en 3 años, y así se hizo. Luego que hay que consolidar la categoría un par de años o tres antes de empezar a luchar por Europa. Y en esas estamos. Cuando cesamos a José Gomes, el club lo tuvo muy claro. Fue a por el entrenador con más caché del mercado, que solo quería coger equipos de Primera, y con su oferta económica y deportiva logró convencer a Rubi. Fue toda una declaración de intenciones que demostró ser acertada, porque dos temporadas y poco después, el Almería ha logrado la permanencia en Primera. La experiencia y la ambición son un grado y si en Segunda se hizo esa apuesta, no tenía sentido hacer una apuesta menor en Primera. Marcelino o Iraola son equiparables ahora a lo que supuso Rubi en su día. Descabellado para algunos. Atrevido para otros. Flipados según muchos. Pero a mí no me parece nada disparatado porque si hoy hay un club en España con potencial de crecimiento, ese es nuestro Almería. Iraola, por lo pronto, nos ha dado la prioridad en España. En realidad, la unión de este entrenador y nuestro club tiene mucho sentido. Ambos están ávidos de crecimiento y juntos pueden lograr metas importantes, acortando incluso plazos. Si se confirma Iraola, será un golpe de efecto y los refuerzos irán en sintonía, no tengo dudas. Habrá bajas sensibles, dolorosas, no tengan duda. Pero el club tiene recursos para sobreponerse como demostró este mismo año. Se presenta un verano apasionante...