La condición de los árboles no es la de estar caídos, sino firmes e inhiestos, con su quieta y acostumbrada presencia en los lugares donde han crecido. Cuando el temporal y el viento desatado los abaten, cabe una sensación de pérdida, pues ya no formarán parte de las referencias cotidianas que sitúan el ordinario estar de los días. Por eso son extraordinarios los acaecimientos de las tempestades y dañinos sus efectos. Sin embargo, la relatividad de las comparaciones hace anecdóticas algunas consecuencias de lo extraordinario, y solo hace falta, para advertirlo, contemplar el resultado de los bombardeos en la guerra que enfrenta a Israel con Hamas, cuando no caen solo árboles, rotos sus troncos, sino edificios, casas y hasta escuelas, iglesias y hospitales donde la vida, si bien no era ordinaria por el conflicto latente y episódico, al menos había normalizado un estado de alerta ante los repetidos sobresaltos de un conflicto antiguo. Aunque el efecto de la relatividad, de la comparación, se aminora con la distancia, ya que las tragedias desconciertan cuando están cerca en su devastadora manifestación. Y un árbol caído tan solo es una poética metáfora, nada asimilable a los estragos de una matanza.