Ayer vino Messi

Hay un meme circulando por internet que, sin ser especialmente viral, me hace gracia. Consiste en una imagen en la que se lee "me da por faltar un día a clase" y, a continuación, otra viñeta en la que los compañeros, al día siguiente, informan al protagonista de que el día que se ausentó fue Messi al colegio. Así, explicado, supongo que pierde la magia, pero expone el miedo intrínseco que albergamos todos a perdernos algo grande y memorable. El pánico de convertirnos en ese niño que, de forma constante, ha acudido todos los días durante meses al aula sin que ocurriera nada del otro mundo y, justo cuando se queda en casa, suceden hechos fascinantes que perdurarán en el recuerdo de los presentes. Podríamos extrapolarlo -de forma muy forzada- al Almería y su periplo fuera de casa. Empezar el curso cerca, en Elche, se sumó a la ilusión que de por sí contienen los comienzos y hubo un desplazamiento masivo, el primero en Primera. No se ganó, pero se puntuó. Ahí todavía no sabíamos que los ilicitanos harían una temporada irrisoria, perdiendo hasta en los entrenamientos, así que dimos por bueno el punto. A partir de ese momento, todo fueron calamidades lejos del Mediterráneo, incluidos empates como los cosechados ante Cádiz o Valencia, con más sabor a derrota que a triunfo. En muchas de ellas, estando en la grada. Pero poco a poco fui perdiendo interés en viajar. Nada me empujaba a seguir. Decidí cortar. Y, por supuesto, repudié el estar un miércoles a las ocho de la tarde en Getafe. Unas decenas de locos lo hicieron, pero a mí ya no me engañaban más. Me sentí superior. Resulta, como ya sabemos, que al Almería le dio por ganar. Un hecho histórico. Épico. Irrepetible. Y no estuve. Como faltar un día a clase y perderse la visita de Leo Messi. Toda esta parafernalia es para explicar por qué hoy pongo rumbo a Madrid. Seguramente será para tragarme una abultada goleada en contra. Pero, por si acaso, la presenciaré. No sea que al astro argentino le vuelva a dar por aparecer.