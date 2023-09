Una grata sorpresa entre los estrenos de la plataforma de Filmin, un aparente drama militar que en realidad es una historia de amor inesperado, pasando por una reinterpretación, al menos a nivel interpretativo, de clásicos en el cine militar cómo el Full Metal Jacket de Stanley Kubrick (1987), el largometraje nos lleva a preguntarnos sobre qué pasaría si el clásico filme de Kubrick estuviera desarrollado en los 2010 o 2020, con las problemáticas sociales de la contemporaneidad y con los aprendizajes que hemos tenido en estos años, David Wagner nos propone la respuesta.

El filme fue presentado en el Festival de Venecia del 2022, se llevó el premio IWONDERFULL Grand Prize, con el jurado añadiendo que “El filme explora el último bastión de la homofobia, el entorno militar”.

Charles Eismayer, se nos presenta como el viceteniente más temido dentro del ejército austriaco, un hombre con apariencia y maneras de dictador, con una vida devota a infligir terror y con rumores de haber matado a soldados que le desobedecieran, el protagonista es enfrentado a Mario Falak, un soldado con una pasión por volverse militar y abiertamente gay. Al inicio en constante confrontación, luego encontrándose como reflejo el uno del otro, conforme avanza el largometraje y el entrenamiento que los futuros militares deben tomar.

Eismayer solo cobra aún más valor cuando al presentar los créditos finales, nos muestran al verdadero Charles Eismayer. Toda la historia cobra un valor enternecedor que es el toque final para esta tan inusual manera de presentar el género, una especie de película militar con estructura de comedia romántica.

El largometraje brilla por las excepcionales actuaciones del protagonista interpretado por Gerhard Liebmann, a quien vemos conflictuado y furioso, gritando y golpeando. Siendo la ira personificada con macro expresiones que juegan a contraposición con sus acciones, la interpretación a milímetro en el que los planos cerrados van lentamente develando el verdadero dolor por el que nuestro protagonista pasa.

El filme logra, además, posicionar al espectador en el espacio adecuado en cada momento, este no es un campo militar de los ochenta, estamos en una época actual en la que ciertas actitudes ya no están permitidas, y, a pesar de eso, la homofobia sigue teniendo estragos tanto en la mentalidad de los personajes como en sus dinámicas interpersonales, adecuadamente interpretado por el director, hace que la narración cobre un nivel de autenticidad inigualable. El largometraje está en Filmin, ha sido una gratísima sorpresa tanto para el género como para los híbridos no desarrollados aún, el arte es crear y aquí se creó algo honesto.

Tiktok: @snasfilm