Época de Cambios

E L pasado sábado arrancó la era Luis de la Fuente al frente de la 'Roja', dando comienzo a esta nueva etapa en la selección española tras la debacle del Mundial de Catar. Un cambio en el banquillo que ha traido una sucesión de movimientos en los escalafones inferiores, empezando por la sub-21 en la que el pasado viernes se estrenó Santi Denia en Almería. Los años dorados del fútbol español con ese triplete Eurocopa-Mundial-Eurocop quedaron ya atrás como se ha visto en los últimos tiempos en los que el combinado nacional ha estado lejos de pelear por títulos. Pero, poco a poco, esta selección tiene que ir aspirando a estar de nuevo entre las mejores del panorama futbolístico. El reto, en absoluto, es fácil. Todavía es pronto para saber que deparará esta nueva era en la 'Roja', aunque no cabe duda de que difícilmente aquella época dorada se pueda volver a repetir en un futuro. Habrá quien le guste más y habrá quien le guste nuevo el nuevo seleccionador, pero quien aquí escribe estas líneas siempre ha sido partidario de llevar a aquellos jugadores que atraviesen mejor momento con independencia de su edad o club de procedencia. Así, estrenos como los de Joselu, que encima debutó con un doblete frente a Noruega cuando nada más había hecho que salir al campo, siempre son bienvenidos. Sin duda el delantero del Espanyol ha sido una de las notas positivas de esta ventana internacional, demostrando que aún superando la treintena tiene hueco en esta selección. Todo ello mientras en la 'Rojita' hubo que tirar de épica para que la etapa de Santi Denia pudiera empezar con la primera alegría. No era un partido oficial, sino un amistoso de cara al Europeo de la categoría que tendrá lugar en los meses de junio y julio, pero nunca está de más empezar con una victoria. Un encuentro en el que se pudo ver en acción a muchos de los llamados a ser el futuro de la 'Roja' y en el que Almería pudo disfrutar de jugadores ya consolidados en la máxima categoría a pesar de su corta edad. Así, no es de extrañar el gran nivel de los goleadores del partido, demostrando tanto Rodri como Riquelme que cada vez son más una realidad que una promesa.