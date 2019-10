Espacio prepartido

En apenas dos meses no se pueden sacar conclusiones importantes de la nueva gestión, pero las primeras pinceladas han sido positivas, desgranándose el proyecto en tres pilares, tal y como comentó Mohamed El Assy en su primera rueda de prensa: deportivo, infraestructuras y social. Los nuevos propietarios están haciendo hincapié en lo último, a diferencia de un Alfonso García que se limitaba a disparar a esa hinchada que si algo hizo mal fue no rebelarse contra el dueño del cortijo. Desde hace más de una década se han machacado los temas de las pistas de atletismo, precio de los abonos y entradas, promociones con las últimas, trabajar para enganchar a niños y un largo etcétera. Si Turki Al-Sheikh tiene un rato libre entre tuit y tuit y lee este artículo le sugiero las siguientes líneas. La cafetería que quiere construir (es de suponer que irá acompañada de una tienda) para que los aficionados visualicen los encuentros fuera de casa es una idea magnífica. Con la ambición inicial, dejando a un lado el potencial económico, ya que la inversión no sería copiosa, sería plausible que el Almería aprovechase el Recinto Ferial para que los seguidores pudiesen hacer la previa antes del encuentro, como ocurre en otros recintos deportivos. Un par de bares y otros tantos pubs, con algún kiosco, además de las típicas colchonetas y juegos que se pueden ver en eventos deportivos, sería otra manera de cuidar al aficionado y atraer a más gente al Estadio. Este espacio, para todas las edades, supliría con creces los alrededores del Mediterráneo, con los pocos establecimientos que hay, estando estos a reventar, debido a la poca oferta y alta demanda. El propuesto no es un tema baladí y sí capital en ese pilar social que tanto pretende Turki Al-Sheikh, teniendo una inversión mínima (ridícula comparada con otras de las medidas actuales) y con ingresos y beneficios seguros.