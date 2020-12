GILLIAnaNDERSON'OnlyFans', la nueva fuente de ingresosBeatriz Tajuelo, otro trabajo y nueva caraTriste no, 'punk'

Una nueva red social emerge con fuerza y llega para quedarse junto a las ya conocidas (Facebook, Instagram o Twitter). En un año en el que Tik Tok ha sido la que ha experimentado un mayor crecimiento, OnlyFans empieza a ser un recurso laboral para muchos famosos españoles. En esta red social los usuarios comparten contenido subido de tono a cambio de una suscripción. Cuanto más contenido erótico se publique mayores son los ingresos que se recaudan.

Tras alcanzar la popularidad entre el público anónimo, muchos famosos se han subido al carro de OnlyFans en un contexto de crisis económica. La cantante Mala Rodríguez, la actriz Mari Cielo Pajares, Daniela Blume, exconcursantes de Mujeres y hombres y viceversa como Alberto Santana, Steisy, Lola Ortíz, así como participantes de La isla de las tentaciones, casos de Álex Bueno o Andrea Gasca, son algunos de los famosos españoles más activos en esta red social.

Álex Bueno, concursante de la primera edición de La isla de las tentaciones, ha desvelado algunas de las proposiciones que le han llegado a través de OnlyFans. "Me han llegado a ofrecer 10.000 euros por acompañar a una cena. Lógicamente dije que no. La que más me sorprendió fue la de un chico que me ofreció 30.000 euros si me dejaba hacer una felación por él", aseguró el joven. El exnovio de Fiama quiso aclarar el uso que aplica a la aplicación. "A la gente le gusta lo cotidiano, lo cercano. Por eso subo cositas del día a día, pero con un toque sexual. En lo puramente sexual no entro, lo respeto, pero sé cuál es mi postura. No vendo porno", recalcó.

Una de las últimas en sumarse a esta nueva tendencia ha sido Mala Rodríguez. Su ingreso en OnlyFans ha generado una corriente de críticas, ya que muchos consideran que es un mundo ajeno a su profesión y del que la propia cantante siempre ha querido desmarcarse.

Daniela Blume, exconcursante de Gran Hermano VIP, ha reconocido en Sálvame la cuantiosa cifra que ha ganado en un solo día. "He llegado a ganar 20.000 euros en un día con una foto plano detalle de mis pechos. No quedo con nadie, pero sí es verdad que a veces conozco a personas interesantes. Hay muchas personas que me han pedido la ropa interior para ponérsela los dos, ella y él, a poder ser usada", afirmó.

En la aplicación de contenido para adultos también está Mari Cielo Pajares. La hija del conocido actor ha confesado en Telecinco que tuvo que comercializar sus fotos eróticas para salir de un bache económico. "Cuando ocurrió el estado de alarma, todo lo que tenía como fuente de ingresos se desvaneció. Lo peor es que no tienes paro, no tienes ERTE, ni ningún tipo de ayuda", explicó la concursante de La casa fuerte.

Beatriz Tajuelo ha presentado, acompañada por Anne Igartiburu, su nuevo proyecto profesional: una colección cápsula de calzado, Celebra la vida, en colaboración con Calzados Franjul, firma que nació en 1947 en el Barrio de las Letras de Madrid, donde a día de hoy se encuentra su tienda y taller. Es esta empresa el motivo por el que la ex de Albert Rivera está pletórica e ilusionada. Su gran proyecto, ese con el que deja atrás definitivamente una etapa complicada en su vida. Tajuelo mira al futuro con esperanza e ilusión. Más allá de este lanzamiento empresarial, muchos de los asistentes al evento se sorprendieron por la nueva imagen que lucía Tajuelo. Esbelta, bronceada y con un tono de cabello más rubio, la nueva influencer y diseñadora impactó a todos sobre todo por su rostro. Ligeramente cambiado, con otro volumen y pómulos más prominentes, una sonrisa y una mirada más luminosa, no podía ocultar el buen momento que está viviendo. Pero, ¿qué se ha hecho en el rostro? Expertos en cirugía estética señalan que son pequeños retoques, sutiles y naturales. Un diseño de dentadura, apuntan, que suele rondar los 3.000 euros; infiltración de ácido hialurónico o hidroxiapatita cálcica (400 euros) y tratamientos de nutrición e hidratación (250 euros) que han potenciado su atractivo natural.

DE princesa triste a princesa punk. Charlene de Mónaco ha sorprendido a medio mundo con su nuevo corte de pelo, un medio rapado transgresor e inconformista con el que muestra contundente lo que siempre ha querido: que es ella misma. Un nuevo look arriesgado y de clara inspiración punk que también revela la transformación de la esposa de Alberto II en los nueve años que lleva casada con el soberano monegasco.

Para recordar el estilo discreto y apocado que la caracterizaba en el pasado hay que retroceder en el tiempo hasta el 23 de junio de 2010, cuando tras varios años de relación, el príncipe Alberto de Mónaco y su prometida, la ex nadadora sudafricana Charlene Lynette Wittstock, anunciaron su compromiso. Comenzaba así la historia de la apodada por la prensa internacional la princesa triste, a la que ciertamente costaba ver sonreír en un acto público.

Algunos medios especializados han apuntado incluso que detrás de este corte de pelo hay un problema emocional. Sea o no un tópico, tradicionalmente se ha dicho que todo cambio de peinado va de la mano de un cambio de vida. En el caso de Charlene, tendrá que ser un cambio radical desde luego.

Otros, en cambio, piensan que romper con el estilo clásico, e incluso de abuela, de hace casi una década, ha sido una evolución y reafirmación personal, ya que detrás de cada princesa hay un equipo de imagen que cuida cada detalle en sus apariciones públicas. "Una princesa moderna", se han atrevido a titular algunos periódicos y webs.

El nuevo estilismo capilar que ha sentado precedente en la realeza europea también es extraño en Charlene porque no es un corte favorecedor, ni fácil de mantener, y es más habitual verlo en personas más jóvenes que ella. Será la primera royal en lucirlo pero no, desde luego, la primera famosa... ni tampoco será la última. Antes de ella, un puñado de actrices y cantantes se lanzaron al medio rapado y dijeron adiós a su generosa cabellera, aunque algunas de ellas lo hicieran por exigencias de trabajo. En esa larga lista figuran Selena Gómez, Demi Lovato, Kristen Stewart, Natalie Portman, Jessie J, Anne Hathaway, Cate Blanchett, Demi Moore, Charlize Theron, Blanca Romero, Ingrid Rubio, Agyness Deyn, Blanca Portillo, Najwa Nimri y Rose McGowan.

Algunos expertos en protocolo podrían verlo como una provocación. Por último, también hay quien cree que es una simple moda, pero hay que recordar que este peinado se llevó hace ya una década, alrededor de 2010. Quizás la princesa triste esté midiendo hasta dónde llega su influencia y si es capaz de marcar tendencia.