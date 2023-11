Una vez finalizado el tercer parón de selecciones desde que comenzó la temporada (lo UEFA y FIFA en este sentido no tiene perdón), el Almería se centra en el retorno a la competición, en el partido del sábado en Getafe, donde los rojiblancos intentarán lograr el primer triunfo de la temporada (en Liga). El conjunto madrileño atraviesa un buen momento y su entrenador, Bordalás, ha conseguido que sus jugadores abracen su idea futbolística, obteniendo buenos resultados. Precisamente el técnico alicantino, de origen almeriense, regresó al banquillo del club madrileño tras un triunfo del Almería en el antiguo Alfonso Pérez (digo antiguo porque leí que el ayuntamiento le iba a quitar el nombre por unas declaraciones que consideraron machistas por parte del exfutbolista), que precisamente fue el primer, y único, triunfo del Almería como visitante la temporada pasada. ¿Será en Getafe donde rompamos la mala racha, como la temporada pasada con las visitas, y logremos el primer triunfo del campeonato? Ojalá y que, a diferencia de lo sucedido el curso pasado, este no sea el único. Pasan las semanas y es difícil no resignarse al descenso, pero el nivel de los rivales, que siguen estando a tiro, hace que algunos no cerremos la puerta del todo a que esto dé un vuelco de repente y el equipo consiga salir de ahí abajo. Vivimos en Narnia o estamos como un cencerro. No hay otra explicación, pero es difícil asimilar que la historia del Almería esta temporada esté ya escrita. Visitas a Getafe, Atlético y Barcelona. Partidos en casa ante el Betis y el Mallorca. 15 puntos en juego de aquí a enero, con el duelo de Copa ante el Barbastro por medio. No parece el mejor calendario para intentar sacar la cabeza de ahí abajo, pero ganando en Getafe quizás las cosas se verían de otra manera. ¿Llegaremos a enero como máximo a la misma distancia de la permanencia a la que estamos ahora o estaremos desahuciados del todo? Ojalá el equipo nos dé una sorpresa inesperada…