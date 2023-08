No, no se trata de criticar desde el principio, máxime siendo la UDA un equipo en construcción, pero ya que hubo que disputar el choque ante el Rayo con lo disponible en estos momentos, gracias a la locura de tener que comenzar tan pronto la competición, igual no se optimizó al 100% la manera de afrontar el encuentro. El mismo Vicente Moreno incidió sobre el particular en la previa, acerca de extraer el máximo rédito a los jugadores actuales de la plantilla, pero al observar el once inicial me quedé de piedra. No sé si al ver el referido once estaba un servidor emulando a Michael J. Fox en la película “Regreso al Futuro”, cuando hace unos meses Rubi nos presentaba alineaciones repletas de delanteros abiertos en las bandas sin apenas centrocampistas. Ni siquiera en el Power Horse Stadium, donde se lograron numerosas victorias, se atrevió a tanto el extécnico rojiblanco. Siempre entendí que los conjuntos se construyen de atrás hacia delante, en consonancia con la supuesta idea futbolística de Moreno, además de servir para adquirir confianza, tratando en principio de no perder. La alineación que presentó Vicente Moreno ante el Rayo se podría tildar de atrevida, como mínimo, dejando al recién llegado Baba a los pies de los caballos junto a Robertone. Cierto es que el dominio inicial del Rayo, al tener controlada la parcela central como se previó, le dio demasiado premio a los rayistas con acercamientos sin demasiado peligro que se convirtieron en penaltis, pero ese primer muro de contención anterior a la zaga que tanto se anheló en la época de Rubi, siguió sin aparecer. En cuanto al primer penalti pitado, serias dudas, o ninguna (estuvo muy cándido Vicente Moreno en la rueda de prensa tras el partido). Existen varias imágenes que demuestran a las claras que Nteka comete falta, juego peligroso, antes de la patada que recibe de Edgar. Luego, el penalti de Akieme, de lo más infantil, aunque a veces hemos visto que según la interpretación no se pita. Lo que después llamó la atención fue el hecho de que el resto de las oportunidades del encuentro cayeron del lado rojiblanco, y el dominio total llegó cuando se equilibró en la segunda mitad el once de Moreno con la inclusión de varios centrocampistas. La esperanza reside en haber observado a un equipo en plena construcción y sin su plantel al completo, acorralar a otro hecho y estructurado desde hace mínimo tres temporadas. Es cierto lo que comentó Vicente Moreno sobre la dureza del resultado, porque uno no supo si jugó Mariño, Fernando o Bruno, ya que ni se acercó el Rayo al área rojiblanca, pero con independencia de las virtudes que mostró la nueva UDA, me hubiese gustado una alineación más conservadora y cuantiosa en la parcela central para tener un primer objetivo que he repetido en esta misiva, no perder, porque de ahí se podría haber alcanzado una victoria. Si a Baba le hubieran dicho hace cinco días que iba a estar comandando el centro del campo de la UDA, pensaría que habría cámara oculta. El chico, además de Robertone, podría haber estado más arropado desde el principio por Arribas, Lopy (demostró en cuatro toques que ahí hay un jugador de calidad) o Arnau. Por cierto, tuvo delito deportivo que Embarba terminara el partido tras su desastroso encuentro. También se aludió tras el choque sobre la mejor posición para Edgar. Personalmente, me gustaría verlo haciendo de Busquets. Ojalá que Vicente Moreno se emule a sí mismo en busca del equilibrio que se persigue, que para eso fue fichado, y no nos haga volver a aquellos planteamientos iniciales tan desequilibrantes de Rubi.