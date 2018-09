Honor al 'Juan Rojas'

Necesitaba una buena excusa para entrar en el Campo Municipal, nuestro Campo Municipal de toda la vida, para rememorar el sabor a fútbol principalmente que esa instalación sigue desprendiendo. Ya empieza a oler a rugby, es cierto, pero sólo el paso de los años, los éxitos e, incluso los fracasos, van escribiendo la historia. Lo mejor para pisar el nuevo Campo Municipal de Rugby Juan Rojas era una entrevista a alguien de URA y para empezar la temporada, le tocaba el turno a Nacho Pastor, nuevo entrenador, que vino acompañado de quien más ha peleado porque el campo del barrio de Torrecárdenas no siguiera siendo un escondijo para las ratas, el presidente del club, Miguel Palanca. La entrada al patio de caballos, pisar el césped, buscar el asiento de preferencia en el que me sentaba, mirar el hundido fondo sur... Mi mente recreaba partidos y yo los estaba viendo mientras charlaba con ambos. Incluso veía el fondo norte y su marcador, pese a que fue derribado. Me encanta esa sensación, el Municipal nunca vivió (como UDA) al Madrid de Cristiano ni al Barcelona de Messi, pero tampoco los necesitaba, la familiaridad de Segunda B y Tercera tiene también muchos aspectos positivos. Precisamente el nuevo dueño de esta casa deportivo también es un club familiar. Me dijo Miguel Palanca una frase que resume mejor que nadie lo que significan el Campo Municipal y URA para la ciudad de Almería: "Es un honor jugar en un campo que lleva el nombre de alguien que encarnaba tan bien los valores del rugby, intentaremos honrarlo". El presi sabe perfectamente lo que vale este campo, él también acudía a ver al Almería con su padre y ha pasado muchas tardes de la humilde gloria que vivía la ciudad en los ochenta y los noventa. Ahora le toca a él alargar la vida y seguir escribiendo la historia de este campo. Lo ha dejado todo en manos de Nacho Pastor, un perfecto conocedor de la categoría y al que le encanta el proyecto deportivo y social del club. Que los resultados acompañen.