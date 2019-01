Mario, el Cid de Almería

En el Camino de Santiago escuchas anécdotas increíbles, conoces personas maravillosas, vives experiencias inolvidale. No lo conocí yo a él en una de mis múltiples caminatas por el norte de España, sino que un caluroso día de junio de 2015 (si estos días de invierno son soportables en manga de camisa, qué nos esperará en verano...) me escribió un correo y quedamos en la redacción del periódico. Yo no lo conocía, era un desconocido que me escribía un correo y quedé con él a ciegas. ¿Arriesgado? Puede ser, pero tengo fe en los peregrinos. En la cafetería que hay debajo del periódico, donde suelo hacer las entrevistas, conocí a un maestro jubilado, con pelo canoso, gafas de vista cansada por el paso de los años docentes, pero con cierta complexión atlética. Hablábamos el mismo idioma, la interacción llegó rápida: vieiras, flechas amarillas, albergues, menú del peregrino, ¡Buen Camino!... Se pueden imaginar, quedamos para las cinco de la tarde, eran las ocho y tenía que hacer mis páginas del periódico, pero ahí estábamos enfrascados en el Camino Primitivo, que era mi reto, y la hazaña que habían realizado: Almería-Santiago en bicicleta. Como es natural, el reportaje que le saqué fue precioso (no es modestia, es que el material que me proporcionó fue magnífico). Aunque hablamos a menudo, el otro día me escribió y me dijo que quería comentarme un asunto. Intuía por dónde iban los tiros. Me comentó que su idea para este año es hacer el Camino del Cid (Sangunto-Vivar) con un grupo de 'bicigrinos' con los que él acostumbra a hacer su retiro 'santiaguesco' cada verano. Y que como este año Almería ostenta la capitalidad gastronómica, le gustaría llevar unos maillots que publicitaran este evento que vamos a celebrar. No lo hace por ahorrarse cuatro perras gordas, sino por el sentimiento de arraigo almeriense que siente cualquier peregrino cuando campa por las tierras de España. Ojalá complete su reto para 2019 y sea un buen embajador gastronómico entre los que amamos el Camino.