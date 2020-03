Parece que Leo Messi tenía razón cuando hace un par de meses aseguró aquello de que "hoy por hoy, con lo que tenemos no nos alcanza para pelear por la Champions". El astro argentino como bien sabemos no es un jugador que se prodigue mucho en los medios de comunicación, ni nos tenga acostumbrados a declaraciones públicas trascendentes. Tal vez por eso con el paso del tiempo sus palabras cobren mayor dimensión, conocedor de las entrañas e internas que se viven en can Barça. Y si por ahora el equipo de Setién lucha por la liga, es a causa de la mediocridad que comparte con el Real Madrid, en una competición cada vez más vulgar, aburrida y predecible. Los equipos modestos, a pesar del esfuerzo no llegan al final de una temporada en condiciones de campeonar, en todo caso se reparten lo que los grandes no consumen y dentro de sus posibilidades pelean por lo que pueden; no descender, entrar en puestos europeos y ahora, la Copa del Rey en su nuevo formato. Pero en 38 jornadas, lo normal es que los grandes tengan más fuste y ganen por inercia propia. Distinta es la Champions Ligue que ganando un puñado de encuentros te puede salvar la temporada. Esa es la mirada del vaso medio lleno, ya que ese puñado de encuentros son eliminatorios con los mejores equipos del continente, algunos tan poderosos como el Real Madrid y Barcelona. A eso se refería Messi cuando el pasado 20 de febrero hizo pública su visión del equipo. Si lo traducimos ha dicho: se ha planificado mal la temporada, los fichajes no funcionan, Suárez por ahora es irreemplazable y yo solo no puedo ganar todos los partidos. Y no me tiren de la lengua porque el club vive en una continua inestabilidad política que afecta al equipo. Eso se evidencia en el campo. Jugadores que parecen saturados y sin hambre. Jóvenes que no están llamados a revertir la situación y un staff técnico cuya filosofía de juego no ayuda a levantar el ánimo.