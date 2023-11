El ser humano ha construido metáforas que se remontan a tiempos inmemoriales. La de relacionar personas con animales, con expresiones como ‘vista de águila’, ‘inteligencia de lince’ o ‘ser una rata’. También la de aunar conceptos como el tiempo y el dinero, dos formas de riqueza. De hecho, ambos se ahorran y se malgastan. Dentro de este extenso listado, el fútbol y el amor están estrechamente relacionados. Los cánticos futbolísticos, repletos de lealtad, devoción, pasión y entrega, dejan ver el lado más romántico de un hincha que, quizás, en otros ámbitos de la vida no es capaz de expresar sus sentimientos. Pero en el fútbol todo vale. Ahí se llora, se ríe, se abraza, se besa, se ama. Y es en este contexto donde nace una frase que emula a los votos matrimoniales: la de ‘acompañar a tu equipo en las buenas y en las malas’ como a tu pareja ‘en la salud y la enfermedad, la riqueza y la pobreza’ y todas esas manidas antítesis. Sin embargo, hay veces en las que recalcar esto carece de sentido. Está de más, en realidad. Como, por ejemplo, si eres del Almería. Ahí asumes que la mayoría del tiempo estarás en las malas. Porque, incluso, las buenas son regulares. Siempre hay algún tipo de perturbación que impide que todo sea idílico. Pocas veces la felicidad es plena. Por ello, no es necesario recordarle a algún almeriensista de los de siempre que debe estar en las buenas y en las malas. Lo sabe. Ahora, en esta situación ridícula y sin precedentes que atraviesan los rojiblancos, entiendo que haya quien no pueda más. Quien lleve décadas detrás de este escudo y hoy necesite alejarse emocionalmente. Quien prefiera echarse a un lado y desintoxicarse. O ir al estadio, pero ausente. Desde luego, este proyecto fallido e irrisorio no merece otra cosa. Al menos, hasta que nos dé algo. Bastante dimos ya nosotros a cambio de nada. Yo, desgraciadamente, seguiré haciéndolo. Suerte quien pueda desligarse. Demasiada irracionalidad desbordante. Hasta que la muerte nos separe, supongo.