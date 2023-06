Londres, 1 de junio de 2023. Estimado Navarro, soy un manojo de nervios. Le tengo pavor al partido de este fin de semana en Cornellá. El descenso lo veo tan cerca, que no puedo pensar en otra cosa. El vídeo de Rubi en el Metropolitano diciendo que nos salvamos ya no me ayuda. Miro y remiro todas las opciones para salvarnos, pero mi mente se queda en las opciones para descender. Es inevitable. Espero que el entrenador del Almería lo lleve mejor y sea capaz de apaciguar los ánimos de la caseta. Hay mucho en juego y tendremos que dar nuestra mejor versión para asegurar la permanencia. La afición, una vez más, va por delante del equipo. Se han agotado las 600 y pico entradas con plaza de autobús que el club puso a disposición de sus abonados, pero habrá muchos más almerienses con ellos animando al equipo a pesar de la distancia y del horario. La afición merece celebrar la salvación este domingo. Dime que nos salvamos, por favor. Dame motivos para creer en la permanencia y olvidar mis traumas…