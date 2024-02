Está claro que lo de esta plantilla va a ser para enmarcar. Calificada por El Assy como la mejor de la historia de la UDA, los números dicen todo lo contrario, hasta el punto de que está, desgraciadamente, batiendo todos los récords negativos que se recuerdan en Primera. La más cara sí que lo es, pero ¿la mejor? Si de algo puede presumir el club es de afición. Estoy convencido de que muchos de los jugadores que figuran en la nómina del equipo no dan crédito a lo que están viviendo, siendo el peor equipo de la historia, por ahora. Una afición que casi llena el campo, sea cual sea el día o la hora del partido. Con un equipo a la deriva, hundido en la clasificación, y la grada nunca le falla. Qué pena que el equipo no esté a su misma altura. El domingo va a Granada y en apenas 40 minutos se agotaron las entradas que el club puso a disposición de sus abonados, al margen de todos los que ya se han apuntado para ir a Los Cármenes. Qué lástima que esta plantilla no acompañe. El otro día, tras el empate ante el Athletic, una vez más, la gente se marchó resignada a casa, con el mensaje de que “otra vez será”. Ya solo piden eso, ganar un partido de Liga. Y es que ya hasta aplauden un regate, un cortar un balón, un sacar bien de banda . Aplauden agarrarse a algo porque el equipo no les está regalando nada. Se van a cumplir casi 280 días desde la última victoria, allá por mayo de 2023 ante el Mallorca, acumulando 27 partidos de Liga sin ganar y habiendo sumado en esos 27 partidos 9 puntos de 81 posibles. Números terroríficos para un equipo que lleva sin hacer un gol ante su público desde el año pasado, cuando en noviembre lo hizo Arribas ante la Real Sociedad. Cinco partidos sin marcar, sin ver a la gente saltar y jalear el gol. ¡Es muy duro! 464 minutos sin hacerlo desde aquel 11 día. Pero ahí está la afición. El domingo en Granada no le va a fallar al equipo. ¿estará a la altura de la afición?, ¿será capaz de regalarle la primera victoria? Aunque sea por ella ojalá lo consigan, porque vaya temporadita.