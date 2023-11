Hay algo hermoso en las narraciones sobre los pequeños momentos que conforman la vida y el guión de Celine Song es prueba de ello.

¿Acaso nuestros momentos más significativos no parten de pequeñas sensaciones, de sentimientos profundos que llegan a la superficie en aparentemente situaciones simples?

Past Lives, la ópera prima de la cineasta, parece durar lo que dura una conversación. De hecho, el plano introductorio de la película funciona para situarnos en la línea de pensamiento del personaje. No hay tiempos en la manera de pensar, solo vemos una mirada de la protagonista y es suficiente para saber lo abstraída que está en sus pensamientos en ese momento, pensamientos que duran toda una vida y que se resumen en ese momento.

Es fácil pensar en cineastas como David Lynch, que nos inclinan a pensar en que la vida generalmente carece de sentido, hay sensaciones no tangibles que nos inclinan a tomar una u otra decisión sobre las cuales, a veces, no hay explicaciones lógicas. Bajo esta perspectiva, el cine (que es un reflejo cultural de la vida que habitamos) tiene también el potencial de ser así y Celine Song aborda una historia de sensaciones con la mayor sensibilidad posible. No parece una exageración que sea, probablemente, la mejor ópera prima de los últimos años.

¿Cómo se retrata una sensación? Quizás dando el contexto esperando que alguien conecte con ello. Song propone la experiencia de la migración, la añoranza por un pasado idealizado y la búsqueda de identidad. Su protagonista, Nora (interpretada por Greta Lee, con un rango actoral envidiable y quizás, previo a Past Lives, es conocida por interpretar a Maxine en Russian Doll) debe inclusive cambiar literalmente su nombre de uno coreano a uno americano y encarna esa dualidad de personalidad que la migración trae consigo, desde pequeña y a través de experiencias formativas que la fuerzan a crecer nos muestran que hay una parte de su identidad que está guardada en el fondo de su corazón y está exclusivamente en coreano.

La película es una obra maestra, que es capaz de tocar las venas más sensibles de cualquiera, es una clase maestra del lenguaje no verbal y del peso del pasar de los años.

Past Lives tuvo su estreno en el Festival de Cine de Sundance a comienzos de este año, festival principalmente conocido por darle voz a las películas independientes americanas y catapultar a sus directores, y está actualmente en cartelera en España.

