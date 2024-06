Mientras el foco mediático se centra en el fichaje del francés Mbappe por el Real Madrid, la noticia del año, en clave rojiblanca, es el regreso de Rubi al banquillo que dejó hace justo una temporada. Con la experiencia que tuvimos el verano pasado, cuando estuvimos esperando a Iraola para quedarnos compuestos y sin novio, muchos temíamos que con lo del entrenador catalán tuviéramos la misma suerte, ya que aun quedaba algunos banquillos de Primera disponibles. Pero no, Rubi vuelve a casa y su vuelta a nuestra tierra tiene muchas connotaciones y son todas muy positivas. En primer lugar, que el club vuelve a hacer una apuesta fuerte para asegurarse un entrenador de caché. Rubi nos subió a Primera y logró una agónica permanencia en la última jornada ante el Espanyol, pero cumplió con los objetivos, algo que ninguno de los otros entrenadores de la era Turki pueden decir. Además, su regreso no solo se explica desde el aspecto económico (va a ser uno de los entrenadores mejor pagados de España, incluyendo la Primera División), sino desde el apartado deportivo. No es un secreto que algo se había rompido en la relación entre Rubi y El Assy. Para que ambos hayan llegado a un entendimiento, ambos han tenido que hacer un ejercicio de introspección, poniendo las cartas sobre la mesa y anteponiendo el interés del club por encima de todo. Se supone que Rubi vuelve con voz y voto en la parcela deportiva y que el club le promete tenerlo al tanto de sus movimientos sin que el entrenador se tenga que enterar por los medios o al encontrarse a un nuevo futbolista en el entrenamiento. Dicen que segundas partes no fueron buenas. Desde luego hay casos que así lo confirman, como los de Lucas Alcaraz o el regreso de su retiro australiano de Corona. Pero hay otros casos que lo rebaten, como la película El Padrino. Los regresos de Paco Luna o Kalu Uche, o, por ejemplo, la de Ancelotti, que en su segunda etapa ha mejorado incluso lo logrado en la anterior, y eso que fue cesado en su primera etapa. Con Rubi no solo amortiguamos la caída libre tras el descenso, sino que ponemos la primera piedra para volver a Primera…