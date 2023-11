Estar virtualmente descendidos en el mes de noviembre hace que la temporada que aún tenemos por delante vaya a ser una de las más dolorosas de nuestra historia. Una tortura semanal, donde tendremos que ver al equipo sin opciones de lograr nada. Sí, ya sé que estamos solo a dos victorias de salvarnos, pero es que es difícil ser optimista y ver a este equipo ganar un partido, ya no les digo dos seguidos o 10-12 de aquí a final de temporada. Ante la Real Sociedad hubo cierta mejoría. Al menos no dimos vergüenza. Encima logramos empatar el tanto inicial de Oyarzábal por medio de Arribas y por un momento, corto, soñamos incluso con la remontada. Ilusos. Entre el tendencioso arbitraje, que hizo lo fácil (ante la duda, no pitar a favor del pequeño y necesitado), y nuestros errores de bulto de turno (el primer y el tercer gol vienen de córner tras prolongación de Elustondo, que no es precisamente el más alto de la clase, mientras nuestra defensa se queda mirando), acabamos perdiendo 1-3 con dos goles en el descuento. En el que ha sido uno de nuestros mejores partidos (así está el nivel), y nos caen tres. Que sí, que jugábamos contra la Real Sociedad, equipo que lleva años haciéndolo muy bien, que en Champions va muy bien y en donde Sadiq, que a nosotros nos hacía un apaño, es suplente. Como digo, hubo cierta mejoría, pero no nos llega. Cometemos demasiados errores atrás, tenemos demasiadas desconexiones, nuestra concentración e intensidad no es la misma durante la duración del encuentro, y nuestra fragilidad emocional es un poema. Así las cosas, hay que resignarse a que esto es lo que hay y que la temporada que viene estaremos en Segunda. En caso contrario, será una gran sorpresa y un milagro mayor que los peces y los panes. La cuestión es, ¿en cuánto afecta el descenso a Segunda los planes de futuro del Almería (fase 2 de remodelación del Estadio, Ciudad Deportiva…)? ¿Qué tiene planeado El Assy para compensar al aficionado tras no cumplir su promesa de no volver nunca a Segunda?