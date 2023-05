Almería, 25 de mayo de 2023. Estimado Piñeiro, a los que vivimos esa época del CF nos entra un escalofrío cada vez que escuchamos citar al Ourense, que puso fin a un sueño de apenas dos años en el fútbol profesional en una etapa de mucha penuria futbolística para la provincia. Yo soy de los que opinaba que a la penúltima jornada llegaríamos con todo por hacer ante el Valladolid, lo que no esperaba es el problema añadido de no poder contar con Luis Suárez por todo lo que el colombiano aportaba al ataque rojiblanco, no solo ya a nivel goleador, sino los espacios que abría para sus compañeros al fijar a la zaga rival y últimamente también su vena de asistente. Ya no valen las lamentaciones y si, llegados a estas alturas, el Almería no es capaz de sumar 3 puntos ante los pucelanos o in extremis frente al Espanyol en la última jornada significará que no ha merecido salvarse por crudo que suene. Creo que pese a las bajas hay mimbres suficientes para sacarlo adelante. Crucemos dedos.