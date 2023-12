Hace unos días, como oyente en un debate sobre la pena de muerte, escuché una reflexión que captó mi atención: “La pena capital mata de inmediato, mientras que la cadena perpetua lo hace lentamente. ¿Quién es más verdugo: el que te mata en pocos minutos o el que tarda toda una vida?”. Descubrí que el autor de esta cita en realidad fue Antón Chéjov, escritor y médico ruso de finales del XIX. El pasado miércoles cometí el grosero error de elegir un Mallorca-Cádiz antes que cualquiera de los duelos de Champions que se estaban disputando a la misma hora. El choque, uno de los peores que recuerdo en mucho tiempo -y tiene mérito soltar esto siendo del Almería- hizo que esta frase de Chéjov regresase a mi cabeza. Los unionistas ya están agonizando en un periodo del año en el que la mayoría de equipos lucen todavía joviales, pero, por motivos ajenos a ellos, no terminan de morir. El empate hizo que Mallorca y Cádiz apenas se alejasen un punto más de los puestos de descenso y, como consecuencia, ambos los siguen viendo extremadamente cerca pese a que el Celta lleva diez jornadas sin ganar -no les diré dónde fue su última victoria-, el Granada once y el Almería catorce. Así, los unionistas, incapaces de sumar tres puntos pase lo que pase, hagan lo que hagan y jueguen donde jueguen, siguen sin ser ajusticiados. Lo que apuntaba a condena de muerte con desenlace rápido está tornándose en una dolorosa cadena perpetua que nos puede tener amarrados a un hilo de esperanza buena parte del curso. A estas alturas, solo pedimos clemencia. Al Almería, para que gane algún partido que nos permita aferrarnos a algo tangible, o a los rivales, para que acaben venciendo un par de choques y poniendo distancia. Este término medio en el que ningún equipo de la zona baja parece querer despegarse del descenso está prolongando demasiado la agonía. ¿Y quién es el verdugo aquí? Todos los implicados, aunque el que nos mata de verdad sea el Almería.