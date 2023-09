Almería, 28 de septiembre de 2023. Estimado Piñeiro, pocos entendieron el plazo de diez días que El Assy dio para anunciar a un entrenador que terminó siendo el plan C en las intenciones de la dirección deportiva, pues en el A y B figuraban, indistintamente, Iraola y Marcelino en función de cuál de los dos se pusiera al alcance. Ambos prefirieron proyectos atrayentes en el extranjero. El arranque del vasco en el Bournemouth no mejora en mucho al del propio Vicente Moreno, mientras que el asturiano tuvo que dimitir en el Olympique de Marsella por la irrespirable presión de los ultras. Es hora de que Turki Al-Sheikh ponga toda la carne en el asador e intente convencerlo para revivir un ambicioso proyecto en el que este verano invirtió 50 millones en fichajes, sin ir más lejos. Solo ese nombre o un Lopetegui sería realmente ilusionante. Los Carvalhal, Gracia, Raúl, Velázquez, Quique o Míchel suenan a salir del paso. Y no creo que Rubi se preste a volver al gallinero como piden muchos.