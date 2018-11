Una bata, un bisturí y unos tenis

Desde que nació Diario de Almería hace ya once años, la intención de los deportivos ha sido ofrecer contenidos que entretengan al lector, más allá de la información pura y dura, que cierto es que muchas veces termina por aburrir. Por ello, buscamos historias curiosas, escribimos estos artículos que creen opinión pública o damos pluma y papel a profesionales relacionados con el deporte, como es el caso del traumatólogo deportivo Antonio Ríos. Vamos, nuestro doctor Ríos. No empezó con nosotros, entró unos años después de aquel 11 de noviembre de 2007, pero las páginas dominicales no se entienden su contraportada. Gustan tanto, que hasta compañeros de otras cabeceras de nuestro grupo las cogen para que los lectores onubenses, malagueños, granadinos... se ilustren como hacen los almerienses. Antonio es especialista en medicina deportiva y conoce bien los vestuarios de fútbol, puesto que estuvo en el del extinto Poli Ejido y en la UDA de Francisco. Las lesiones deportivas son su especialidad, pero se maneja tan bien con la pluma como con el bisturí. Sé que no tiene nada que ver una cosa con la otra, puede ser ciertamente frívola la comparación, pero realmente sus palabras médicas transmiten tanta confianza en los pronósticos, como enseñanzas puedes sacar de sus escritos. Soy un lector empedernido de sus libros y principalmente de los artículos que sacamos el domingo. Y el de esta semana no tiene desperdicio. No trata de lesiones, lo habitual, sino de una nueva experiencia en la maratón de Atenas. La pasión que le pone, lo bien que describe las sensaciones físicas o los buenos consejos que te transmite para los momentos mentales más duros de la carrera, hace parecer que Filípides recorrió cien metros en vez de 42 kilómetros. Alguna vez me vas a tener en la consulta, Antonio, porque ya has enganchado al 'running' a un otro amante de los retos deportivos.