Por la boca muere el pez

ESTE mar cada vez guarda más barcos hundidos se puede escuchar en la famosa canción de 'Fito y Fitipaldis'. Y es cierto que en el océano del fútbol cada año se van a pique numerosos proyectos. Muchos de ellos, en parte, por no saber aplicar eso de en boca cerrada no entran moscas o el refrán en el que se basa la banda española para titular su canción. Uno de los pasos para tener éxito es visualizar aquello que se quiere lograr. Empero cuando uno echa la humildad fuera del camino por el que transita el fracaso es cuestión de tiempo. "Estoy convencido de que vamos a ganar la liga. ¿Y la Champions? Pues también. Aquí vamos a ganar 3-0. Y allí, seguramente [como si el fútbol fuese una ciencia...], 1-2. Se van a tener que abrir y los vamos a chorrear allí", dijo hace una década el presidente del Real Madrid por aquel entonces, Vicente Boluda, en la previa de una eliminatoria de Champions ante el Liverpool. El conjunto inglés venció en el Bernabéu (0-1) y goleó en Anfield (4-0). La liga, por cierto, la ganó el Barcelona. Se lo mereció Boluda por menospreciar al rival. Nueve años después otro que entendía de fútbol lo mismo que Boluda se marcó una buena aseveración. "El ascenso y el play off van a ser nuestras palabras, es nuestro objetivo", dijo el presidente del El Ejido, Pierre Mevy, el pasado estío. Del objetivo inicial del ascenso y play off a que la meta fuese jugar esa eliminatoria por el descenso, algo que no ocurrió, puesto que el equipo ejidense llegó a la última fecha descendido. Una cosa es la ambición y otra no calibrar las posibilidades y creerse por encima de estas. Lo peor no es el descenso en sí, sino que el nuevo proyecto se tambalea, con el futuro por el Poniente más incierto que nunca. Es lo que ocurre cuando dirigen quienes no tienen que dirigir. Que se lo pregunten a los aficionados del Málaga, con su super equipo europeo en Segunda División.