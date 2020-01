La cláusula de Darwin

Se dudó de la valía de Unai Emery, incluso de las capacidades de Felipe Melo. En el ojo del huracán se encuentra ahora Arvin Appiah, víctima de esos cerca de nueve millones de euros que desembolsó la entidad unionista por el inglés. El tiempo dirá si fue una operación acertada o no, aunque no hay que perder la perspectiva de la edad, importante, si bien hay casos en los que la adaptación es más rápida, como el de Darwin Núñez. También hubo voces críticas sobre el fichaje del charrúa, quien ya ha explotado tras ese periodo inicial de idas y vueltas con la selección uruguaya. Al que le gusten los guarismos puede quedarse con que el ex del Peñarol tiene el mejor ratio de goles por partidos entre los grandes goleadores de la historia del Almería, mírese Negredo, Charles o Ulloa, con la diferencia de la edad. Cuando Torres hizo ese histórico gol ante Alemania, Darwin apenas tenía siete años; con nueve le daba patadas a la pelota cuando La Roja alcanzó la inmortalidad en Johannesburgo. Si los números indican el tremendo potencial que tiene por delante el charrúa, sus actuaciones no son menos. No hay nada más que ver el último encuentro de la UDA, que arrastró enormemente su ausencia. Las dos tarjetas fueron rigurosas, aunque leí poco acerca del piscinazo de Corpas ante el Oviedo, así que más bien dejar la mentira de la campaña antiUDA. De lo que nadie duda es de que el Estadio de los Juegos Mediterráneos puede disfrutar de uno de los mejores delanteros que han vestido la camiseta almeriense. No saborear cada una de sus cabalgadas sería perder el tiempo, siendo conscientes de que Núñez estará en la próxima competición más grande del mundo si su selección cumple en la fase clasificatoria, siendo conscientes de que se trata de un potencial futbolista grande de Copa de Europa. Bien haría Turki Al-Sheikh en aumentar su cláusula, que ronda en torno a los 25 kilos, para disfrutar de él más tiempo y sacar una mayor tajada económica en un futuro.