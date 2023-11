Los cromos de la Liga

La pasada semana no fueron pocos los futbolistas que compartieron a través de sus redes sociales el álbum de cromos de LaLiga que les había llegado a su casa junto a una caja con sobres y su correspondiente cromo de cartón. No fueron pocas las stories de Instagram que quien escribe estas líneas llegó a ver. Es muy habitual que los distintos jugadores del fútbol profesional español reciban este tipo de detalles a lo largo del curso, ya sea con cromos, con videojuegos o con cualquier otra cosa. Pero uno no pudo evitar recordar su niñez al ver cómo mostraban sus cromos, esos que este periodista coleccionó, como tantos otros niños, durante tantos años cuando era pequeño y que desde el pasado curso volvió a retomar lo que era toda una tradición. Recuerdo perfectamente como cada temporada empezaba el nuevo álbum de turno, ya fuera del campeonato liguero o de la competición de selecciones que tocase, y como mi padre cada domingo me daba cinco sobres para abrir. Todo ello con la ilusión de acabar completando la colección, lo que ni mucho menos era tarea fácil y que daba mucha rabia cuando te faltaba tan solo unos pocos para conseguirlo. Un hábito que el aquí firmante está tratando de retomar, llegando a completar el del pasado curso y que desde hace semanas comenzó el de la nueva temporada. Pero no solo queda ahí la cosa, puesto que encontrándonos en plena era de las redes sociales a uno le pareció buena idea grabarse abriendo sobres de cromos para generar contenido en Tiktok, con la consiguiente promoción por la cara de estos. Todo ello sin recibir nada a cambio, por puro placer mientras a otros directamente se los regalan. Uno no va a negar que en alguna que otra ocasión se ha planteado contactar con Panini para intentar llegar a algún acuerdo de colaboración después de tantos años siendo uno de sus fieles clientes, como tampoco va a negar que semejante idea difícilmente podría llegar a prosperar alguna vez. ¿Qué le vamos a hacer? Tocará seguir rascándose el bolsillo, ese que tampoco es que dé para grandes lujos, para seguir intentando completar un año más una nueva colección.