El partido de todos acabó convirtiéndose en la pesadilla de muchos. Otro día de la marmota en el que el Almería volvió a demostrar que nada es imposible. Porque llegar al descanso con una ventaja de tres goles no fue suficiente para vencer. Una semana más ocupando el farolillo rojo en un momento de zozobra con San Mamés y Montilivi como dos próximas plazas en las que torear a dos morlacos. A la espera de la llegada de un entrenador que pueda afrontar un reto mayúsculo. El nuevo técnico tiene que asumir la misión de corregir los mil y un defectos de un equipo disfuncional en el apartado defensivo y que acaba de perder para varios meses a su referencia ofensiva. Una figura que primero tiene que tratar a personas y después a futbolistas. ¿Un curandero en la sala? Esa es la pregunta de la directiva mientras tira de agenda para localizar a una persona que quiera venir. El proyecto padece síntomas de extenuación en una final que parece escrito. Después miras el calendario y te das cuenta de que acaba de comenzar octubre. Es fútbol, amigos. Tan pronto estás hundido como resucitas de entre los muertos. ¿Pero hay motivos para creer en varios Domingos de Resurrección? Bueno, quizás quién está escribiendo no sea el idóneo para responder. Lo que este humilde articulista puede decir es que se siente defraudado con el rendimiento del equipo hasta ahora. Imagino -incluso espero- que ese sea el sentir dentro del vestuario. Y a eso sí que me agarro. Son mucho mejores de lo que han demostrado en estas primeras jornadas. Prácticamente todos. Ese es el clavo ardiendo al que agarrarse. De la misma forma que no han fallado solo los que se visten de corto. Ha sido un error de planificación en todas las parcelas. A estas alturas, ni siquiera es una crítica. Es reflejar la realidad. Solo así se podrá cambiar la dinámica. Por ello, insisto. ¿Un curandero en la sala, por favor? Es un asunto de vida o muerte. Actúen rápido.