Un día para el olvido

Lo sucedido el pasado domingo en el partido que enfrentó a la UD Almería y al Granada CF en el Power Horse Stadium no cabe duda de que dejó tocado a todo seguidor del conjunto unionista. Este periodista, abonado desde hace más de tres décadas de la UDA, no fue menos con su particular anécdota de las que hacen daño. Quien aquí escribe estas líneas tan solo pudo presenciar en el estadio el segundo tiempo al encontrarse cubriendo otro evento mientras se disputaba la primera parte. Así, uno tuvo la desgracia de no poder estar presente en el estadio cuando Luis Suárez anotó su primer hat-trick como rojiblanco y dejaba encarado el encuentro, o eso parecía, mientras vio en directo los tres goles del conjunto nazarí y el penalti parado por Maximiano, lo poco salvable de los segundos cuarenta y cinco minutos. Uno sabía que por motivos laborales no iba a poder ver el partido en su totalidad, pero eso no fue motivo para que un servidor tomara la decisión de salir corriendo desde la Avenida Federico García Lorca hasta su casa, a poco más de veinte minutos andando de dicho lugar, para coger el coche y de ahí acabar llegando al partido que estaba suponiendo el debut de Alberto Lasarte al mando del primer equipo de manera interina. Todo ello con la mochila cargada con el portátil, pero no había más remedio si quien escribe esta humilde columna de opinión quería acabar accediendo con su abono al graderío. Posiblemente quien tuviera la oportunidad de verme corriendo por las calles de Almería como si me fuera la vida en ello en algún momento se pararía a pensar que le estaría pasando a aquel chaval o si estaba loco, pero como se suele decir ‘solo entiende mi locura quien comparte mi pasión’. Pero lo peor estaba por venir, lo que todo apuntaba a ser un plácido segundo tiempo disfrutando de la primera victoria del curso de los rojiblancos acabó tornándose en toda una pesadilla como si servidor hubiera sido el gafe del encuentro. Así, el esfuerzo por llegar al templo rojiblanco acabó siendo infructuoso, quedándose este periodista con el amargo sabor de haberse perdido la mejora parte del partido para los intereses de la UDA.