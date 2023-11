La Unión Deportiva Almería continúa en caída libre. En el Power House y fuera también, el enfermo no reacciona, todo sigue igual. El local volvió a perder y eso ya ha dejado de ser noticia para la prensa deportiva. El once repite los mismos errores producto de la falta de concentración, los miedos y los fantasmas que habitan en la capital. El rojiblano cayó nuevamente, volvió a conceder oportunidades en los minutos finales y esta vez la rifa le tocó a la Real Sociedad, que jugando un mal partido, se llevó los tres puntos para San Sebastián. El Almería es el peor equipo de los últimos 23 años de la Liga, si ponemos en consideración la realidad que muestran los números. Inclusive el Elche, el año pasado a estas alturas, tenía más puntos que el equipo que dirige Garitano. Hasta el momento, cumplidas 13 jornadas, el campeonato se le va a hacer largo al Almería tal y como van las cosas, que tendrá que luchar contra los rivales y las estadísticas, ya que todas aquellas escuadras que a estas alturas no habían sumado cinco puntos, se fueron al descenso; Nástic, Levante, Elche, Granada y Leganés. Huesca y Getafe se fueron con seis. El equipo no ha mejorado los números de Vicente Moreno y su reemplazante en el cargo no encuentra respuestas ni soluciones. La UDA es el conjunto más goleado, el que más situaciones de gol concede al adversario, al que más penaltis en contra le cobran, el que nunca ha ganado y ha empatado solo tres veces. Hasta el momento ostenta el dudoso título de peor equipo del siglo. Todo mal. En las almas rojiblancas, que este sábado marcaron la peor entrada en lo que va de competición, la resignación se está haciendo un hueco. El equipo no juega a nada, es un festival del horror y una invitación a la goleada. Los técnicos tienen responsabilidad, pero no son los únicos. Los jugadores parecen de categorías inferiores, abatidos psicológicamente. No corren, no muerden, no tensan. Tampoco practican un fútbol bonito. No se conoce el plan, si es que hay alguno. Lo peor vendrá conforme vayan pasando las jornadas y la gente se desanime. El mercado de invierno está muy lejos. La cosa no pinta bien.