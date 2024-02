La ópera prima de Estíbaliz Urresola Solaguren, ganadora de tres premios Goya, Mejor Dirección Novel, Mejor Guión Original y Mejor Actriz de Reparto, está online en Movistar + y en carteleras a lo largo del país. Los dos primeros goyas se los llevó la directora primeriza y revelación en la ceremonia del pasado sábado y el último para Ane Gabarain, la actriz que forma una parte sustancial de un largometraje coral y sensible sobre una realidad que suele ser invisibilizada.

20 000 especies de abejas siguen las cortas vacaciones de una familia liderada por Ane, interpretada brillantemente por Patricia López Arnaiz, en medio de una crisis laboral hacia el campo en el que vive el resto de su familia. Sin embargo, el foco del largometraje nos muestra a Coco, la hija de Ane, quien no se reconoce en su nombre de nacimiento Aitor, ni en el género con el cual nació y empieza a enfrentarse a un mundo que se niega a aceptarla.

El largometraje está teniendo un nuevo reconocimiento por el público general debido a que fue la segunda película más nominada en la gala de los premios Goya de este año, que además se llevó el Oro de Plata en el Festival de Berlinale por mejor interpretación protagonista para Sofía Otero, la niña que interpretó a Coco.

Es precisamente Coco junto con Ane, quienes en medio de sus contradicciones se enfrentan a un contexto que les da la contra, un molde en el que no terminan de encajar. Vemos a Coco luchando por encontrar las palabras para describir su sentir, pero es un sentimiento para el que quizás no hay el lenguaje aún al tener 8 años. Sentir que no encaja ni en su espacio ni en su cuerpo y que su entorno se lo recuerda constantemente, sin decirlo explícitamente. Es una línea delgada en la que el guión se mueve con facilidad.

Es justo en las ambigüedades de su autoconocimiento en donde brilla Coco tratando de ser honesta con su identidad, pero llena de pena al sentir la incomprensión.

La película nos presenta dos paralelismos, a la vez que vemos a Coco fuera de lugar, pero en búsqueda de ello, vemos a Ane tratando de encontrarse, no viéndose apoyada por su familia, pero luchando por regresar a la raíz de su identidad, algo que siendo niños o adultos es difícil de encontrar.

La identidad y lo que la conforma es un tema peliagudo, especialmente cuando se pone en el contexto de una sociedad que no está abierta a aceptar a las personas por quienes son.

Estíbaliz aborda el tema con gran empatía, grandísima ópera prima y muy merecidos reconocimientos.

Tiktok: @snasfilm