Lo importante, la salud del Fuenlabrada

Ni el mismísimo Ramón María del Valle-Inclán hubiera firmado un final de Liga tan esperpéntico, con todos los clubes peleados entre sí y hasta un futbolista ingresado con disnea, por culpa del coronavirus. Por mucho protocolo y mucha medida de seguridad que se hayan tomado (fundamentales, necesarias y yo diría que deberían de ser obligatorias en todo el mundo), el fútbol español se ha mantenido en el alambre desde que retornara a mediados de junio. Con bamboleos y demás oscilaciones nada agradables cuando estás manteniendo el equilibrio, no había perdido la verticalidad hasta que tropezó en el último metro antes de poner el pie en tierra firme. No me importan los culpables (como tampoco me importaban en marzo), es momento de saber el estado de salud de los enfermos y mirar al frente. Sólo así saldremos de ésta. Buscar culpables y echarse los trastos a la cara es propio del inapropiado escenario político actual, que vemos que no nos lleva a ningún sitio. Por eso, lo que deben de hacer CSD, FEF y LaLiga es buscar la situación a este entuerto. Para empezar, mucho ánimo y desearle una pronta mejoría a los jugadores del Fuenlabrada y a todos los que en este momento están nuevamente bajo las garras del enemigo mundial número 1. No sé si es conveniente una competición de 24, una promoción express, algún tipo de 'play out', retrasar fechas... Lo que decidan las autoridades hay que acatarlo, dentro de un final de competición que ha acabado como el rosario de la aurora. ¿Que no le beneficia al Almería? Tiempo ha tenido de hacer los deberes, sinceramente no merece estar más arriba de lo que está.