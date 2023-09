Se ha celebrado esta semana en Madrid la cumbre anual de los mayores fondos soberanos. En su conjunto, manejan más de 10 billones de dólares y son accionistas relevantes en multitud de empresas cotizadas, incluidos una veintena de integrantes del IBEX, creando lógica inquietud sobre el papel que juegan.

Pero, en la práctica y salvo contadas excepciones, los fondos soberanos actúan en las empresas españolas de forma similar a las grandes gestoras globales, los Fidelity, Blackrock y demás. Sus objetivos son, en la mayoría de los casos, estrictamente financieros, encuadrados en inmensas carteras muy diversificadas globalmente con criterios objetivos de rentabilidad-riesgo.

Es decir, son inversores más pasivos de lo que se cree. No suelen involucrarse en la dirección estratégica, en los modelos de negocio ni en operaciones corporativas no muy relevantes. En los más sofisticados, sus votos en las juntas de accionistas son determinados por asesores externos, y tienden a no interferir con las propuestas del Consejo de Administración.

Sin embargo, hay un aspecto en el que los fondos soberanos más avanzados (como los de Noruega o Singapur) y las gestoras de fondos de inversión y de pensiones sí que están teniendo un papel cada vez más determinante: el de la Sostenibilidad.

Realizan un escrutinio detallado de los impactos ambientales y sociales de las compañías, así como de su gobernanza corporativa. La exclusión de su universo invertible de las que no pasan los filtros se está convirtiendo en un acicate muy potente para las empresas. Si no actúan de forma sostenible, esos fondos no entrarán, o incluso venderán, y la cotización se resentirá.