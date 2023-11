A por la liga del Almería

Es sencillo. Como ocurrió ante el Girona, es complicado evaluar a un equipo como la UDA cuando es a priori netamente inferior a su rival, aun con la incertidumbre que hubo en el marcador hasta los últimos minutos. ¿Qué hubiera pasado si en esta jornada el contrario hubiese sido uno de la liga del Almería? Pues no se sabe, pero al menos se intuye que posiblemente no se hubieran recibido los tres tantos que en su momento se encajaron ante el Granada y el Celta. Como indicaba al comienzo, la ecuación es sencilla. El choque de la pasada campaña ante la Real fue similar en cuanto al juego y la diferencia de potencial entre ambos contendientes. Recuerdo que la UDA de Rubi fue todavía más inferior frente a aquella Real Sociedad de Silva que la de Garitano. Sin embargo, ante los rivales de un potencial similar, se venció durante el pasado curso en el Power Horse. Eso mismo no sucedió en la corta etapa de Vicente Moreno y por esa razón Granada y Celta, aun teniendo una puntuación muy baja, están por delante en la clasificación, gracias a esos puntos que se llevaron de Almería. Tan sólo dos circunstancias podrían salvar a esta UDA de la quema: la principal radica en que por fin se pueda dar la cara y lograr puntos ante los conjuntos de su nivel. En la próxima jornada en Getafe se va a tener una última oportunidad de las que ya se escaparon ante Las Palmas y Alavés. En cualquier caso, no se puede achacar nada a Garitano durante aquellos encuentros en los que todavía se trabajaba para tratar de ajustar su sistema defensivo y lograr que su equipo fuera precisamente eso, un equipo, pero cohesionado y conjuntado. Parece que Garitano lo está logrando poco a poco, excepto en las jugadas a balón parado, donde continúa la sangría. A ver si esa lenta mejoría defensiva que se ha atisbado ante un grande como la Real Sociedad se confirma en Getafe en dos semanas. Si no, la sentencia de muerte deportiva, que pende de un hilo, se terminará ejecutando. La otra circunstancia que de momento está jugando a favor de la UDA viene dada por la puntuación de esta temporada en las posiciones más bajas de la clasificación. Por ahora, la UDA no está tan sola como ya se encontraba el Elche en la jornada 13 de la pasada campaña. La puntuación de los que luchan por mantener la categoría es algo más baja durante el presente curso. Incluso hace dos temporadas el Levante, también colista de la competición durante gran parte del campeonato, estaba en la jornada 13 a seis puntos de la salvación, como la UDA en estos momentos, pero teniendo ya en su casillero el equipo valenciano seis puntos, tres más que la UDA. Es evidente que lo principal es que el conjunto de Garitano dé lo máximo ante los rivales más cercanos a su nivel, pero todo debe contar a la hora de analizar la situación y buscar resquicios. Lo principal y preocupante es que este equipo sigue siendo débil en múltiples aspectos, pero se abre una luz de cara a futuros enfrentamientos, pues los de Garitano están compitiendo cada vez más y mejor, dentro de un nivel todavía insuficiente. Es una pena que Montes, que llegó para comandar el juego aéreo, estuviera en el banquillo. También es una pena que Robertone, Melero o Akieme no estén rindiendo como la pasada campaña, que haya habido tantas lesiones y que algunos fichajes no hayan aportado lo que se esperaba. Quizá todo ello venga dado, en conjunto, por una mala planificación física y táctica que provenga de los albores de la pretemporada, pero esto avanza y son cada vez menos los salvavidas a los que lanzarse. Por cierto, un toque para Garitano acerca del menosprecio que le hace, una semana sí y otra también, a Marciano. Aparte de no contar con él nada más que para unos minutillos en cada partido, minusvalora su presencia en el banquillo. Creo que se está equivocando Garitano. Ahí hay jugador de categoría. Espero que si un día triunfa el delantero del filial, como dice su técnico, no se arrepienta Garitano de que ahí tuvo a una estrella en ciernes.