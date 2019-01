¿Qué pasa con Sekou y Chema?

Es la pregunta que muchos aficionados se están haciendo. ¿Es que ya no cuentan para Fran Fernández? Si es así, creo que les está haciendo la puñeta, ya que estos jugadores, de lo mejorcito que la pasada temporada salió de la fábrica rojiblanca, necesitan tener protagonismo, sentirse importantes, pero con el paso de las jornadas han empezado a quedarse en un segundo plano y apenas aparecen ya en los planes de FF. Si iba a ser así su destino, creo que lo mejor que hubiera hecho Fran es haberles buscado acomodo, bien en el filial donde podrían estar a caballo entre el primer y el segundo equipo y así todas las semanas jugar, o haberles buscado una salida para que no vieran truncada su progresión, porque si algo necesitan es jugar. Para eso creo que lo primero es ganarse la confianza de FF y parece que se ha ido perdiendo, sobre todo para Sekou, más habitual en la grada que en las convocatorias, y mucho más después de la última expulsión de la que fue objeto y que parece o al menos da la sensación de que FF le puso la cruz raíz de esa roja que vio en el Mediterráneo. Creo que FF aún está a tiempo de hacerles un favor y decirles claramente, antes de que se cierre el mercado, si va a seguir con las mismas ideas y si es así, el club debería de buscarle acomodo en otro equipo donde tengan los minutos que se le están yendo esta temporada con la primera plantilla, minutos que si se van no se vuelven a recuperar y cuando ya no apareces en los periódicos, la gente empieza a olvidarse y lo peor es, de cara a la próxima temporada, qué haces si no juegas, aunque hayas estado en un equipo de Segunda División.

Estos muchachos se merecen un guiño por parte de FF, y no paños calientes, porque eso de que todos cuentan … Solo hay que ver lo que jornada sí y jornada también siguen sin rascar bola y sí, claro que cuentan, a la hora de ver cuántos jugadores hay en plantilla.