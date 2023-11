Londres, 16 de noviembre de 2023. Estimado Navarro, leyendo a Garitano hablar aún de permanencia (es el primero que no puede bajarse del barco), me dio por pensar si de verdad hay opción de hacer la machada y lograr un hito que superaría la salvación de Francisco y alguno de nuestros ascensos. Como el vasco señaló la falta de liderazgo en la caseta, por juventud de la plantilla o por ausencia de jugadores con años en el club, junto a las carencias que ya comentamos al cierre del mercado y las lesiones, queda claro que habría que hacer incorporaciones, en contra de lo que Lucas Alcaraz recomienda. Como temo que el tope salarial lo hemos explotado, es hora de que dejemos de hacer el primo con el mercado árabe. El Assy presumía de que no habíamos usado el ostentoso poder arábico, mientras que varios equipos de la liga sí lo hicieron. Por no nombrar lo del Girona con el City. Creo que tenemos que vender y ceder a la liga árabe, tirando de contactos, fichar lo necesario y rezar para que sirva de algo en Primera o Segunda...