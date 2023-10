Si hay un club que le puede tutear al Atlético de Madrid y disputarle el título de ‘pupas’, ese es nuestro UD Desgracias, también conocido como la UD Almería. Creíamos haberlo visto todo en clave rojiblanca, pero aún nos faltaba rizar aún más el rizo y el domingo, después de irnos al descanso con un 3-0 a favor, acabamos empatando el partido y dando las gracias, porque pudo incluso ser peor (Maximiano paró un penalti, el tiro al palo sobre la bocina de Álvaro Fernandez...), pese a los tiros al poste de Baptistao y Arribas. Y para colmo Luis Suarez, el protagonista con uno de los hat-tricks más rápidos de la historia, se lesionaba de gravedad, perdiéndose, como mínimo, los 3 próximos meses. Y todo esto sin entrenador de repuesto. Lasarte, hombre de la casa, hizo lo que pudo. Motivó al equipo y a la grada, las pasamos canutas en el global del partido, salvo esos minutos de locura antes del descanso. Estuvo cerca de la machada, aunque también del desastre. No podemos exigirle mucho más. Este Almería es un grupo de jugadores que aún no es equipo y tiene la moral y la autoestima por los suelos. Necesitamos un entrenador que, aparte de tener unos básicos conceptos de fútbol, tenga capacidad de motivación y dotes de psicólogo. Creo que la plantilla, aunque descompensada, no es para ir colista. Creo que hay mimbres para más. Para mí no es un problema futbolístico, sino mental. Moreno no transmitía nada y el equipo era un reflejo de su entrenador. Necesitamos sangre en el banquillo, alguien que dé 4 gritos y espabile al personal. Alguien que enfunda respeto. Pocos entrenadores se me ocurren que den el perfil y quizás de ahí el retraso en su anuncio. Solo deseo que la espera merezca la pena. De los nombres que han sonado, solo Marcelino, Lopetegui y quizás Carvalhal me parecen dar un golpe en la mesa. El resto, morralla o me generan dudas. Algunos, un insulto. Dijo El Assy que no volveríamos a Segunda. De la elección del técnico depende en gran medida que esa sentencia no se vuelva en su contra. Hay mucho en juego y es clave acertar con el banquillo...