El 3 de diciembre de 2023 puede parecer una fecha más como otra cualquiera, pero no lo es para Rachad Fettal. No todos los días se puede debutar en el fútbol profesional y mucho menos en la máxima categoría, algo que el delantero hispanomarroquí pudo conseguir el pasado domingo en el partido que enfrentó a la UD Almería con el Real Betis en el Power Horse Stadium. Con tan solo dieciocho años el futbolista nacido en Torre-Pacheco pudo cumplir el sueño de todo niño cuando se inicia en este deporte, convirtiéndose además en el primer jugador de la generación que la pasada temporada hizo historia con el Juvenil de División de Honor del conjunto rojiblanco que dirigía Alberto Lasarte. Un debut que este periodista no va a negar que le causó cierta alegría, puesto que pocas veces en la vida alguien al que has entrevistado llega a estrenarse en la élite. Todavía recuerdo aquel reportaje que el pasado curso le hice a Rachad junto a Marcos Peña y Bruno Iribarne como previa a aquella histórica primera participación en la Final Four de la Copa del Rey Juvenil. Aprovechando la ocasión no dudé en realizarles a los tres un pequeño test con respuestas cortas en el que iba incluida la pregunta a un sueño por cumplir. “Debutar en Primera”, esas fueron las palabras de Rachad allá por marzo, habiéndose convertido en realidad el pasado 3 de diciembre cuando Gaizka Garitano le dio la oportunidad de disputar algo más de un cuarto de hora en la élite del fútbol español. Un momento que, por suerte, quien aquí se encuentra escribiendo estas humildes líneas pudo presenciar en directo, pudiéndolo también inmortalizar en su teléfono móvil. Uno no sabe si en un futuro se podrá dar otra semejante oportunidad como esta, pero mientras tanto sí puede decir que ha podido ver como alguien a quien hace no tanto entrevistó ha cumplido su sueño, ese que como otras tantas personas el aquí firmante no va a negar que tuvo en alguna ocasión de su vida cuando todavía no estaba tan claro que no le iba a dar lo suficiente para lograrlo. Aunque un momento como el de este pasado domingo quedará también guardado en la memoria de este periodista.