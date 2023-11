Esto va de Cultura

Cuando escuché en el Congreso citar a Ismael Serrano y a Machado, me pregunté: ¿éste es mi Congreso o me lo han cambiado?. Desgraciadamente fue una falsa ilusión, porque unas horas después escuché a una representante del “presunto” que vive en Bruselas decir: ¿Vd. piensa que hemos venido al supermercado con la lista de la compra?, ¿tiene Vd. claro que queremos el supermercado entero?, ahí se me desvaneció la ilusión. ¡Vaya nivel! ¡Sutileza elegante! Ignacio Flores