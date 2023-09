Por alguna referencia que he recibido, me temo que no me expliqué bien en mi anterior artículo. El objetivo principal quedó como diluido, y una intervención de Feijóo en Galicia me da pie para aclararlo. Quedé anonadado por su versión de la posición del PP en torno a la cuestión de la igualdad. Según dijo, no ha habido en los últimos cuarenta años en España un partido que con tanto énfasis haya luchado por conseguir la igualdad entre los españoles. Lo dijo así, sin la menor sombra de duda. Supongo que no hablaría por boca de ganso o sin haber pensado lo que decía. Y doy por supuesto que no quería engañar a quienes lo puedan escuchar: tanto a los que estaban presentes como a los que nos llegaron sus palabras a través de los medios. Sin embargo, no puedo estar de acuerdo completamente con sus palabras. Él dice que son los campeones de la igualdad. Yo digo que no. No obstante, creo que no son dos posiciones contradictorias. La solución de este problema no es demasiado compleja. Todo estriba en desmontar una de las trampas que nos tiende el lenguaje con tanta frecuencia. La palabra “igualdad”, sin más complemento, es un término incompleto. Necesita decir con referencia a qué pedimos o proponemos igualdad. Si me limito a escuchar en una manifestación “¡igualdad, igualdad!”, y no dispongo de un contexto adecuado no sabré si igualdad de género, igualdad de raza, igualdad entre clases sociales, igualdad en el trato a los animales, igualdad ante la ley, o ante la administración, igualdad en el uso de la propia lengua, o vaya usted a saber. Por tanto, para aclarar la discrepancia que se produce entre lo que dice Feijóo y lo que yo digo solo hay que poner sobre el tapete a qué tipo de igualdad se refiere el líder del PP: Sacan el asunto a la luz cuando se tratan temas de nacionalismos periféricos. Es la posición que han mantenido desde siempre: desde el “andaluz, este no es tu referéndum”, hasta cualquier movimiento que trate de desarrollar los estatutos de autonomía, pasando por las firmas en contra del estatuto catalán. En su ideología la idea central es la unidad de España, la centralización, bajo el tapiz de la igualdad. Reconozco que en ese aspecto el PP es un general. Pero su ideología liberal (que se le supone) desoye la igualdad entre los individuos en sanidad, educación, riqueza, servicios sociales, etc. que centran mi concepto de igualdad. En eso no llegan ni a sargentos chusqueros.