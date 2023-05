Mañana, 2 de mayo, las unidades de Artillería de toda España volverán a conmemorar la heroica defensa del Parque de Artillería de Monteleón en 1808, encabezada por los capitanes Luis Daoíz y Pedro Velarde, con especial referencia al que se celebrará por el Grupo de Artillería de Campaña de la Brigada "Rey Alfonso XIII", II de la Legión, en la Base "Álvarez de Sotomayor" de Viator, con participación de los Artilleros de Honor, la Sacramental Cofradía del Prendimiento de la ce apital estrechamente ligada a esta unidad desde que fue mandada por el Coronel Francisco Nieto Villegas, q.e.p.d., y el Paso Negro de Huércal - Overa. Tras la Misa en la Capilla de la Base militar ante el Señor de la Vida y la Esperanza, a las 12:05 h., dará comienzo con solemnidad la Parada Militar en el Patio de Armas, entre Guiones y Banderines que forman parte de esta unidad de élite del Ejército de Tierra, escuchándose con marcialidad y a viva voz, desde el ambón situado en el lateral de la tribuna de autoridades, a un capitán de una de sus seis Baterías, realizar el panegírico a los héroes, rememorando los acontecimientos vividos en aquel momento histórico en el que el pueblo español se levantó frente a la invasión del ejército napoleónico. Finalizado, la autoridad militar indicará "Con el gorrillo en la mano izquierda y el brazo en alto, gritad conmigo: ¡Viva España! ¡Viva el Rey! ¡Viva la Legión!. La liturgia con la mística que envuelve a la Legión continuará ante el Monumento a los Caídos, presidido por la imagen del Santísimo Cristo de la Buena Muerte, rindiéndose honores fúnebres a los que dieron su vida por España con su correspondiente descarga de fusilería, entonándose Tercios Heroicos, el Himno de Artillería y la Canción del Legionario. Se recitarán dos de los doce Espíritus del Credo redactado por el fundador Millán-Astray, recitándose el año pasado «el Espíritu de Compañerismo -Con el sagrado juramento de no abandonar jamás a un hombre en el campo, hasta perecer todos- y de la Muerte - El morir en el combate es el mayor honor. No se muere más que una vez. La muerte llega sin dolor y el morir no es tan horrible como parece.Lo más horrible es vivir siendo un cobarde-», poniendo el colofón el desfile a pie frente a la tribuna presidencial por parte de las unidades participantes y el "Saludo al Cañón", que consta de un disparo continuo por las piezas de artillería que se orientan hacia la Sierra de Gádor, y una salva. Paz y Gloria.