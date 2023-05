En este páramo llamado Almería paran pocos trenes de rutas rockeras pero a veces los excéntricos meteoritos que circundan el universo completan su elipse y vuelven a pasar por aquí. Y resulta que dos de ellos se hacen mutuo eclipse el viernes a la misma hora y en salas diferentes. En realidad quiero decir que Ilegales, sí, Ilegales, que extrañamente vienen a Almería el viernes a tocar en una sala (Ilegales en una sala??) eclipsan a Exfan a la misma hora en otra sala. Ilegales, bueno, sí, pero quién son Exfan?? Exfan es el resultado de la evolución de una cantante que devino en guitarrista y cristalizó en power pop trio. Lula se llamó el grupo y Pat Escoín, la cantante guitarrista. Que evidentemente no creo que suene de mucho a mucha gente. Tan solo una referencia la descubre, era la cantante de Los Romeos, grupo noventero de pop, que si los nostálgicos ponen ese nombre en youtube saldrá lo que de cuando en cuando rellena esos programas de lo que fue en la tele, lo que pusieron en la tele, los que cantaron en la tele y lo que etcétera emociona a los abueletes de la tele. Pero Pat evolucionó y se hizo un hueco entre el indie y el rock de bajo consumo, muy Radio 3, de hecho Lula protagonizaron un directo de Radio 3 Tve 2 bastante alucinante, nada que ver con los sosos programas de movistar donde se alojan los indies-indies y alguno que pasaba por allí, una suerte de programa de música con ínfulas musicoindies que tienen reservado el derecho de admisión. Y tras dejar el proyecto Lula con cinco discos y minoritarios fan adictos fue montando grupos minimizando costes y personal hasta minimizarlo casi del todo. Ahora son Exfan, guitarra y batería, power dúo, con su pareja Tommy Ramos. Autoproducción, autoedición, autoficción, furgoneta propia, catering en el bar más cercano y contados y fieles fans en todas partes. Tres discos llevan ya y siguen estando en el medio de la nada, en el centro de ellos mismos, pegando duro y arrastrando a los heterodoxos a los antros. Pero se encuentran a los Ilegales y chocan en Almería, también en antros, solo que ellos gratis, Exfan, Ilegales no. A todo esto, qué hacen Ilegales en un antro en Almería y en formato cuarteto. Un poco perdidos andan estos también. Pero para no perderme a Exfan me voy a Murcia que tocan el día de antes. Yo ya tenía entrada comprada para Ilegales y su suplicio. Y ya todas las botellas son grandes para mí.