Algunos estudios sobre el café indican que no es tan peligroso para hipertensos y similares, y que tiene efectos positivos para la prevención de la diabetes y para adelgazar. Y es que los estudios sobre productos que están en entredicho son como los refranes: los hay para todos los gustos. Hay refranes contradictorios a docenas; el más famoso dúo es "Al que madruga Dios le ayuda" y "No por mucho madrugar amanece más temprano". En el terreno de los estudios científicos, también hay división de opiniones, unas veces porque son incompletos y parciales, y otras porque los estudios están financiados por empresas del sector analizado. Están aun en la memoria los estudios que decían que el tabaco prevenía el alzheimer, entre otras virtudes. Las grandes tabaqueras gastaron millones de dólares en semejantes estudios y en publicidad. Fue menor, aunque también notable, la difusión de estudios que decían que la sacarina y otros edulcorantes eran cancerígenos. Evidentemente, financiados por las azucareras.

Los del café van por camino semejante, aunque sería mejor que emplearan los dineros en campañas para que los consumidores conocieran las distintas clases de café y las formas de tostarlo y prepararlo. Para empezar, se sigue consumiendo bastante café torrefacto, quizá porque muchos conservan la afición a los cafés espesos, amargos y dulzones a la vez. El torrefacto es un café natural al que se añade azúcar al tostarlo (15 kg/100 kg de café verde); resulta un grano brillante, casi negro y de sabor fuerte. Además, se hacen con los cafés de menor calidad. Por cierto, un efecto secundario de estos cafés de baja estofa es el de laxante. En Almería, hace años, era famoso el café de un veterano puesto porque le hacía la competencia con ventaja a los supositorios Rovi. Hoy ha mejorado mucho la calidad del café en la hostelería, con máquinas bien mantenidas, agua mineral o filtrada y grano molido en el acto. Comprar el café molido no es buena idea. Y siempre de la variedad arábica, que la robusta es muy inferior. Que le preparen una buena mezcla de diferentes orígenes: Brasil, Indonesia o Sumatra tienen más cuerpo; los de Centroamérica son más aromáticos; los de Kenia, afrutados, etc. Los más excelsos no se mezclan, como Jamaica Blue Mountain, Hawai Kona, Kenia AA, Etiopía Limú, o Colombia Supremo. En fin, es un mundo, como los del vino o el queso.