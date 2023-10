“no quiero cantar, ni puedo ….” dice “La Saeta” de Machado que tan bien difundió Serrat. Y algo así digo yo al comenzar a escribir sobre las próximas, muy próximas, elecciones a Rector de la UAL. Que tengo mis simpatías, ¡qué duda cabe!. Que a mi edad, veo los toros desde la barrera, ¡qué duda cabe!. Que por mi carácter prefiero a uno de los dos candidatos, ¡qué duda cabe!. Que cualquiera que me conozca sabe que me gustan las personas no acomodaticias y que saben cuándo debe irse uno de un lugar, por muy a gusto que esté en el mismo, ¡qué duda cabe!. Por otra parte, tengo claro que a las profesiones se va por vocación, en la medida de lo posible, pero una vez que la eliges, ya no puedes separar profesión y personalidad, una va alimentando a la otra, y qué duda cabe que el ejercicio de la profesión influye en tu personalidad, y qué duda cabe que prefiero un “profesional” que pueda viajar, como también decía don Antonio Machado, “ligero de equipaje, como los hijos de la mar”. Y para terminar, quiero hacer uso, una vez más, de Ortega y Gasset, para decir alto y claro que me duele la UAL. Por eso quiero que haya un próximo Rector que no no sea heredero de nadie, sino que gane las elecciones con el apoyo claro de la mayoría de la Comunidad, y sin deberle nada a nadie por los votos recibidos. ¡Salud y suerte!