Hombres 'G' y el concierto

Miles de amantes de la música de los ochenta, seguidores de los míticos "Hombres G" no disfrutaron de su concierto de Feria, en la que hacían de teloneros "Taburete", por la más que regular organización. Problemas para entrar hizo que muchos llegaran al recinto cuando ya habían empezado, colas enormes y, lo que es peor, una barra en el centro para atender a todos los asistentes. Enfados y cabreo monumental con los organizadores. Cómo sería el asunto, que hasta el promotor, Kuver, en sus redes sociales pedía perdón a todos los afectados. Le honra, no nos cabe duda, pero el mal rato no nos lo quitó nadie.