En los años en los que Felipe González mandaba lo que no está en los escritos (Gobierno, Diputaciones, Comunidades Autónomas, Ayuntamientos y hasta en las entidades locales menores) un periodista llamado José Mª Carrascal terminaba todos los telediarios nocturnos de Antena 3 con la frase: ¿Quién tiene la culpa de todo esto? Felipe González Márquez. De todo lo que había criticado durante el telediario terminaba achacándole la responsabilidad al entonces presidente de Gobierno. El sistema creó escuela. La última perla la ha emitido el alcalde de Madrid, Martínez Almeida, al opinar sobre el caso Rubiales. Hizo una serie de malabarismos verbales para criticar a Rubiales, pero al mismo tiempo lamentar que haya sobreactuación e hipocresía de la izquierda por culpa de un feminismo mal entendido. Cargó contra Montero, Oltra, Belarra, Maroto, etc. para acabar con la misma conclusión que el otrora famoso periodista de las corbatas: “Pedro Sánchez es el responsable último de absolutamente todo que entiende el feminismo como la exclusión de todos aquellos que no pensamos como ellos, aunque tengamos el mismo objetivo” (sic). Y añadió: “mientras esto no cambie, va a ser muy difícil que el feminismo entendido como la igualdad entre hombres y mujeres se logre. “Esto”, entendemos nosotros, es el gobierno actual de España. Es decir, mientras no gobierne el PP “esto” no tiene arreglo.

Pero el caso es que el comportamiento criticable y punible de Rubiales ha estado cargado de escándalos de varios tipos: la Copa a Arabia, fiestorros, nepotismo…Y en el acto que ahora está en el punto de mira, el beso a la jugadora Jenni Hermoso no fue el único detalle vergonzoso. En otro orden no menos importante, está el tocamiento de genitales en el palco, junto a la reina y otras autoridades, y ante cientos de millones de teleespectadores de todo el mundo. Una duda nos queda: ¿se tocó mayormente el huevo izquierdo o el derecho? Para el señor Almeida esta cuestión debe ser muy importante, porque en las declaraciones citadas todo lo malo es achacable a la izquierda. Porque si se tocó el izquierdo está claro que tiene razón el alcalde madrileño. Ahora bien, si fue el huevo derecho ¿eso significa que puede Feijóo negociar con los separatistas rompepatrias? Los expertos constitucionalistas y los urólogos tienen la palabra.