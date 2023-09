Hasta cierto punto todo ha sido fruto del azar. Por simple curiosidad, y también por la insistencia de uno de mis hijos, nos hicimos una prueba de ADN con Ancestri. Esa empresa, siguiendo sus rutinas, nos informa de la existencia allende los mares de algunas personas que tienen cierta proximidad a nivel cromosómico con alguno de los miembros de mi familia, proximidad que podría establecer alguna relación genealógica. Aquellas personas recibieron la misma información y se ha establecido una conexión epistolar. Y viene aquí lo interesante: además de estos mensajes nos hicieron llegar un libro que será el objeto de este artículo. Su autora es Gloria López, y el título, An American Paella, siendo lo más interesante el subtítulo: Becoming American “While Staying Spanish. Podría empezar diciendo que se trata de una más que cuidada edición. Sobresaliente. Pero no es ese el principal interés que suscita. Haciendo un enorme esfuerzo, su autora, Gloria López, miembro de una tercera generación de españoles lubrinenses residentes en la población de Winters, ha ido recogiendo datos y testimonios de muchos de los descendientes de españoles que fueron a parar a Estados Unidos a principios del siglo XX y que han llegado a convertirse en “americanos”, pero que, como el subtítulo indica, al tiempo “permanecen siendo españoles”. Confieso que aún no he leído todo el libro, aunque es una labor que me propongo completar. Pero por lo que he podido ojear su contenido no deja de emocionar. Hay una relación generosa de aquellos pioneros que terminaron echando raíces en Estados Unidos. La mayoría de los que ahí aparecen proceden, precisamente, de Lubrín y de algunas poblaciones vecinas. Sus descendientes, en su gran mayoría, han mantenido su conexión con aquellas raíces como lo prueba el seguir conociendo el español, transmitido de abuelos a padres y nietos, aunque está cada vez está más debilitado; también siguen costumbres como la matanza y la gastronomía con diversas variantes. O las escasas visitas que aquellos “españoles” han realizado al cabo de los años para conocer la tierra de la que proceden. Los testimonios son numerosos procedentes de personas que mezclan apellidos genuinamente locales con otros de lejanas procedencias. No es una novela. Los testimonios son de personas reales. Tienen un cariño por estas tierras y sus gentes que debería estimular el aprecio que nosotros, aquí, sentimos por ellas.