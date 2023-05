No pude asistir a las jornadas organizadas por COEXPHAL sobre la situación de la agricultura almeriense. Por eso me limitaré a comentar las referencias aparecidas en este periódico. Doy por sentado que el resumen que ofrece el periodista es correcto, y me servirá de guía. Pérez Mesa, uno de los ponentes, presenta un análisis profesional y detallado basado en los datos de los que se disponen sobre la presente campaña y sobre el futuro. No me parece del mismo tono lo que, sobre todo en los textos entrecomillados, dice Lacalle. Por lo que he leído, parece que su objetivo era proponer y defender la presencia de los fondos de inversión en el entramado empresarial de nuestra agricultura. Ofrece una argumentación que no termino de ver clara. Termina con un ataque frontal al gobierno criticando la subida del SMI (después de la subida se está pagando a ¡8€ la hora!, más seguridad social) porque ha supuesto un incremento de las cargas sobre los agricultores individuales y los empresarios del sector. Unido este problema a lo que él considera un horror por la subida de impuestos indirectos, más la subida de la cuota de autónomos, hace un alarde de propagandista político pidiendo un cambio de gobierno. Pero eso significa que defiende el tránsito a una economía liberal en la que desliga a los agricultores del Estado, y a renglón seguido los pone al servicio de los fondos de inversión. Y es aquí donde muestra su faceta de vendedor, intentando engatusar ofreciendo a los fondos como la gran oportunidad para mejorar el mundo agrario de Almería. Y uno se pregunta: ¿qué pueden ofrecer esos fondos para mejorar los balances (los cita varias veces) de los agricultores? Y no se recata en decir cuál es el principal interés de los fondos de inversión: Han visto que hay buen negocio y quieren participar en los beneficios. Cita casi textual. Y pregunto: ¿Pueden resolver los fondos las dificultades del acceso al crédito, que él presenta como uno de los principales problemas para el futuro? Probablemente sí; pero a costa de convertirse en una carga para los agricultores. Ellos traerían dinero, pero seguro que no lo van a regalar. Y el colofón de su presencia es que habrá que añadir uno más en el reparto de beneficios. La actuación de estos fondos, por la experiencia que tenemos, se ciñe a sacar el máximo provecho para ellos actuando como auténticas aves rapaces. Yo diría: “Cuerpo a tierra que vienen los fondos”.