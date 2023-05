Desde hace unos días estamos leyendo en diversos medios de comunicación distintos análisis sobre la tendencia al voto de ciertos grupos sociales. Son grupos definidos por edad, estatus, profesión, y otras características. En algunos casos se trata de encuestas, y en otros, como el que se publicó en este mismo periódico, es un análisis de resultados en elecciones previas. No voy a entrar en detalles de posibles incongruencias entre los distintos resultados, que las hay (entre otras cosas porque tampoco los recuerdo con en algunas actitudes de dos partidos políticos, en concreto PP y Vox, sobre lo que ellos consideran sus caladeros de votos. Por ejemplo, aducen que la defensa cerrada que están haciendo de la legalización y/o ampliación de los regadíos en el entorno de Doñana (decisión que, ustedes perdonen, me parece una absoluta barbaridad aparte de su potencial ilegalidad) se debe a que han constatado que las zonas de producciones agrarias intensivas son “suyas”, y que lo que corresponde ahora es repartirse el botín.

Supongo que tendrán sus motivos para semejante consideración, entre otras cosas por los resultados electorales en ciertos predios, como en El Ejido, pongamos por caso. Curioso es que también obtengan los mismos resultados en otras zonas agrarias que votan mayoritariamente a la derecha. No voy a cuestionar ni los resultados ni el derecho que tiene todo el mundo a votar a quien considere más adecuado o esté más de acuerdo con sus intereses. Pero también creo yo tener el derecho de preguntarme qué ven en esas ofertas políticas. ¿Será que piensan que son esos partidos los que han extendido el ámbito de la educación y de la sanidad hasta los últimos rincones de nuestra geografía? ¿O tal vez los que han incrementado el valor de sus pensiones? ¿O los que les han aumentado el salario mínimo? ¿O se les debe la ampliación de derechos laborales? ¿Quizá sea porque han hecho frente al problema del maltrato hacia las mujeres buscando instrumentos para conseguir erradicarla? Si son esos los motivos, entonces harán muy bien en seguir votándolos. Pero si no han hecho nada de eso ¿por qué los votan? ¿Por una legalización que a corto plazo no trae más que miseria? ¿O tal vez porque son los defensores a ultranza de un ente de razón sin gran fundamento en las cosas, una entelequia a la que llaman patria y que para muchos de ellos más que madre ha sido madrastra?