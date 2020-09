Revista semanal 'La Codorniz'

Con seguridad más de uno la habrá recordado; y cumplió con su objetivo, ser "la revista más audaz para el lector más inteligente".

Una señora paseaba con dos de sus hijos por un céntrico parque de Madrid y se encuentra con un apuesto señor con barba. "¡Caramba, don Jerónimo! Está usted muy cambiado", le dice. "Es que no soy don Jerónimo", responde él. "Pues más a mi favor!" acaba ella. Este fue el chiste de portada, el domingo 8 de junio de 1941, día de la presentación en los kioscos de la revista de humor más importante del franquismo y más antigua del s.XX.

También, más de uno recordará aquella portada donde aparecía encuadrado el dibujo de un parte meteorológico en el que podía leerse: "Reina un fresco general procedente de Galicia". Esta ingeniosa alusión al dictador en tiempos de feroz control de ideas contrarias al régimen, suele ponerse como ejemplo para destacar el papel que la añorada revista humorística cumplió durante el franquismo: un oasis de libertad de pensamiento que supo burlar la coacción de la censura y la tijera. Todo esto sería muy bonito si no fuera por un pequeño detalle: esa portada no se editó nunca, aunque sigue habiendo quien afirma con la mejor fe haberla visto publicada. La nostalgia es muy traicionera. Reconstruye momentos y espacios inexistentes de nuestra memoria y embellece todo lo pasado por el solo hecho de serlo. En el caso de La Codorniz, no se le negará el mérito de haber introducido durante tanto tiempo un soplo semanal de aire fresco y libertad de expresión en un sofocante, sórdido y nefasto ambiente de una época parda y oscura. A su manera se enfrentó a la dictadura franquista, pero no mediante procedimientos revolucionarios, ni siquiera a través de la confrontación crítica.

Hay quien "recuerda" o más bien cree imaginar una portada que jamás fue publicada, donde se veía un enorme huevo de gallina y, al pie, un texto que decía: "El huevo de Colón". En letra más pequeña venía a continuación: "La semana que viene publicaremos el otro". Dejó de publicarse en 1978, habiendo sido dirigida por Miguel Mihura, Álvaro de la Iglesia, Manuel Summers y Cándido. De la mano de estos autores cumplió por sí sola una labor liberadora. A finales del pasado año se presentó en la Filmoteca Nacional el libro, "La Codorniz. De la revista a la pantalla (y viceversa)", lo que demuestra la prolija y prolongada relación con el celuloide.